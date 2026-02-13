¡ÚÏ¯Êó¡Û4ÇÜÂ®¤Ç±Ñ¸ì¾åÃ£¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤!? QQEnglishÎ®¡ÖAI¡ß±Ñ²ñÏÃ¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬Ë¡¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
AI¤ä¥¢¥×¥ê³Ø½¬¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¤äÈ¯²»¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±¸ì¤Î°Åµ¤äÈ¯²»¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¹â¤ËÊØÍø¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÆÈ³Ø¤Ç¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖAI¤À¤±¤Ç±Ñ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¡×¡Ä¡Ä¤Ï¸¸ÁÛ¡©
»ö¼Â¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡Ê¢¨Ê¸Ëö»²¾È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢53.5¡ó¤¬ÍøÊØÀ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¡Ö¶¯À©ÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤È¡¢AIÁê¼ê¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖÂÐÌÌ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ²±ÄêÃå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤ÎÎ±³Ø»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëQQEnglish¤Ï¡¢Ã±¸ì¤äÊ¸Ë¡¤Î¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï AI¡×¡¢¼ÂÀïÅª¤Ê¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¡×¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬½Ñ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤¬Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö½Ö»þ¤ÎÈ¿±þÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¤Ë¤Ï¡¢AIÁê¼ê¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈ¯ÏÃÎÌ¡×¤Ë¤è¤ë·±Îý¤¬¥Þ¥¹¥È¡£
2026Ç¯¡¢QQEnglish¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤AI¤È¡¢ÂÐ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éµ²±¡×¤ä¶¯À©ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI»þÂå¤Ë¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Â¨ÅúÎÏ¡×¤Î½¬ÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4ÇÜÂ®¤Ç±Ñ¸ì¤¬¾åÃ£!? ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¡×¤È¤Ï
¼ê·Ú¤ÊAI¥¢¥×¥ê¤äËÝÌõ¥Ä¡¼¥ë¤¬°î¤ì¤ëÃæ¡¢QQEnglish¤Ç¤Ï¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤Ë¸²Ãø¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¿ô¤¢¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤No.1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î4ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ç±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¡×¤À¡£
¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢AI¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡ÖÃÎ¼±Êä´°¡×¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£Ç¾Æâ¤ÇÆüËÜ¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë·ä¤ò°ìÀÚÍ¿¤¨¤º¡¢È¿¼ÍÅª¤Ê¡Ö½Ö»þ¤ÎÈ¯ÏÃ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È±Ñ¸ì¤Î¶Ú¥È¥ì¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¶µ»Õ¤Ë¤è¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡Ê¤«¤ÄÅª³Î¤Ê¡Ë½Ö»þ¤ÎÈ¯²»½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇËÄÂç¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Î³Ø½¬¿ÊÄ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤ÏÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢Äó¶¡¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£QQEnglish¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡Ö¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥ÉÀµ¼°Ç§Äê¹»¡×¤È¤·¤Æ¡¢·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÝ»ñ³Ê¡ÖTESOL¡×¤òÊÝÍ¤·¤¿Àµ¼Ò°÷¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÈó¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡©
Àµ³Î¤ÊËÝÌõ¤Ê¤éAI¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡ÖÈó¸À¸ì¾ðÊó¡ÊÉ½¾ð¡¦»ëÀþ¡¦Ç®ÎÌ¡Ë¡×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸¿È¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¤Ç¤·¤«À®Î©¤·¤Ê¤¤¡£
QQEnglish¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎAI¤¬¶ì¼ê¤ÊÎÎ°è¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡§¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼»ØÆ³¡ä
¶µ»Õ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤ÇÈ¯ÏÃ¤ò¥ê¡¼¥É¡£AI¤È¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÁê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ë´¶ÅÙ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡§¶µ»Õ¤¬°ú¤½Ð¤¹ÂÐ¿ÍÂÐ±þÎÏ¡ä
¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢¶µ»Õ¤¬ÄÌ¾ï¤Î²ñÏÃ¤è¤êÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼ÁÌä¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¶µ»Õ¤ÎÉ½¾ð¤äÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤«¤éÊ¸Ì®¤ò½Ö»þ¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÊÖ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤³¤½¤¬¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£¸½¾ì¤ÇÆ°¤¸¤Ê¤¤¼«¿®¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È£¡§¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦´¶ÂÎ¸³¡ä
AI¤ÏÀµ²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÛ¤¤¸ÀÍÕ¤«¤éÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤ÊAI³Ø½¬¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬½Ñ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼
¡ã30Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¡ä
¢£¸½ºß¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¡§
¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤/Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤
¢£±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃÍøÍÑÉÑÅÙ¡§·î¤Ë¿ô²ó
±Ñ¸ì¥¢¥×¥êÍøÍÑÉÑÅÙ¡§¤Û¤ÜËèÆü¡Ê½µ5¡Á7Æü¡Ë
¢£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬½Ñ¡×¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡§
¤â¤È¤â¤È±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥é¥¤¥Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬±þÍÑÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢±Ñ²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¡£
¡ã40Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¡ä
¢£¸½ºß¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¡§
Æü¾ï²ñÏÃ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë
¢£±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃÍøÍÑÉÑÅÙ¡§½µ2²ó
±Ñ¸ì¥¢¥×¥êÍøÍÑÉÑÅÙ¡§¤Û¤ÜËèÆü¡Ê½µ5¡Á7Æü¡Ë
¢£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬½Ñ¡×¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ÎÍøÍÑ¤¬½µ2²óÁ°¸å¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËèÆü±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÃ±¸ìÎÏ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤ÏÈ¯²»¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ã50Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¡ä
¢£¸½ºß¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¡§
´ÊÃ±¤Ê²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë
¢£±Ñ¸ì¥¢¥×¥ê/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃÍøÍÑÉÑÅÙ¡§½µ1²ó
±Ñ¸ì¥¢¥×¥êÍøÍÑÉÑÅÙ¡§¤Û¤ÜËèÆü¡Ê½µ5¡Á7Æü¡Ë
¢£¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬½Ñ¡×¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¡§
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥²¥¹¥È¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸¤ÇÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã±Ê¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê£Ê¸¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥«¥é¥ó¥á¥½¥Ã¥É¤¬ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQQ English ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
QQEnglish¤Ï¡¢CampusTop¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¶µ»Õ¤òÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢¡ÈTo be the gateway to the world¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ç¤ÎÎ±³Ø»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖLesson for Smile Project¡×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Û¤«¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð»ö¶È¤ò´Þ¤àÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦Îß·×80Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¡É¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÍøÍÑ¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤³Ø½¬¼Ô¤Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÆâÍÆ¡§±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§QQEnglish¼õ¹ÖÀ¸
Í¸ú²óÅú¿ô¡§68Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë
Ä´ºº¼êË¡¡§¼«¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº