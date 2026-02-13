11日にDFBポカール準々決勝でライプツィヒを2-0で撃破したバイエルンが目指すのは、もちろん3冠だ。



バイエルンは2019-20シーズンに3冠を達成しているが、DFBポカールを制したのはそのシーズンが最後だ。国内の絶対王者ではあるが、DFBポカールでは苦戦が続いていたのだ。



今季もまだベスト4が出揃った段階だが、準々決勝で難敵ライプツィヒを退けたのは大きい。ベスト4の顔ぶれはバイエルン、フライブルク、シュツットガルト、レヴァークーゼンとなり、バイエルンにとってはライプツィヒが1番危険な相手だったかもしれない。





ブンデスリーガ公式によると、ケインも3冠を狙うと宣言している。「可能性は間違いなくある。とはいえシーズンは長い。この勝利（ライプツィヒ戦）で浮かれることはない。今正しい状況にあることは確かで、まだ全ての大会で生き残っている。今のプレイやチームの雰囲気を考えれば、（3冠の）可能性はもちろんある。それには少しの幸運が必要だ。良いパフォーマンスを継続し、怪我をしないことが重要だ。とにかく今できることに集中するだけだ」リーグでは2位ドルトムントが追いかけてきており、チャンピオンズリーグもここから本番の決勝トーナメントだ。まだまだ3冠を考えるには早すぎるかもしれないが、今季のバイエルンが安定感抜群なのも確かだ。2019-20シーズン以来の偉業達成はあるか。