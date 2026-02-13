U18トップリーグ2026入替戦の日程決定…福岡第一や大阪薫英など名門校が出場権をかけ激突

日本バスケットボール協会（JBA）は2月13日、「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」 の競技日程が決定したことを発表した。







U18日清食品リーグは、2022年から創設された部活動とBリーグユースの垣根を越えた高校世代最高峰のバスケットボールリーグ戦。これまではトップリーグとブロックリーグのカテゴリー間でリンクすることなく出場校が決められていたが、今年度からトップリーグの上位4チームが次年度のトップリーグ出場権を獲得すると同時に、同下位4チームと各ブロックリーグの優勝チームが入替戦を戦うことになった。

入替戦では、男女各12チームが4つのトーナメントに分かれ、各トーナメントを勝ち上がったチームがトップリーグ出場権を獲得する。3月14日と15日に東洋大学赤羽台キャンパスHELSPO HUB-3アリーナ（東京都北区）で開催される。

チケットの販売は、14日開催試合分は2月16日正午より、15日開催試合分は2月17日 正午より、JBA LINE公式アカウントにて、チケット購入・申込の受付を開始する。料金は大人・車いす席2000円、高校生500円、中学生以下無料となっている。

試合は、U18日清食品リーグ公式YouTubeで全試合無料ライブ配信、バスケットLIVEでも全試合ライブ配信、見逃し配信が行われる。

入替戦の競技日程は以下の通り。

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」日程

3月14日(土)



・男子



10：00 M1 コートA 開志国際高校 vs 柳ヶ浦高校



10：00 M2 コートB 北陸学院高校 vs 九州学院高校



14：00 M4 コートA 藤枝明誠高校 vs 県立宮崎工業高校



14：00 M3 コートB 中部大学第一高校 vs 駒澤大学附属苫小牧高校

・女子



12：00 W1 コートA 東海大学付属福岡高校 vs 京都両洋高校



12：00 W2 コートB 大阪薫英女学院高校 vs 県立湯沢翔北高校



16：00 W3 コートA 福岡大学附属若葉高校 vs 福井工業大学附属福井高校



16：00 W4 コートB 八雲学園高校 vs 四日市メリノール学院高校

3月15日(日)



・男子



10：00 M5 コートA 美濃加茂高校 vs M1の勝者



10：00 M6 コートB 八王子学園八王子高校 vs M2の勝者



14：00 M7 コートA 帝京長岡高校 vs M3の勝者



14：00 M8 コートB 福岡第一高校 vs M4の勝者

・女子



12：00 W5 コートA 慶誠高校 vs W1の勝者



12：00 W6 コートB 千葉経済大学附属高校 vs W2の勝者



16：00 W8 コートA 昭和学院高校 vs W3の勝者



16：00 W7 コートB 日本航空高校 北海道 vs W4の勝者

