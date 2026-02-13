ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が135.64点を獲得し、合計225.82点で金メダルに輝いた。銀メダルのマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）とは、わずか1.43点差。この結果に米メディアが「不正疑惑」と報じて物議を醸しているが、当事者が米放送局の番組に出演し、この問題に言及した。

ハイレベルな金メダル争いとなった。19番滑走のチョック、ベイツ組が華麗な演技で高得点を叩き出したが、直後の最終滑走でフルニエボードリ、シゼロン組が完成度の高い演技を見せて1.43点上回り、結成1年目にして頂点に立った。

この結果に対し、チョック、ベイツ組の母国メディアが異議を唱えている。米誌「ニューズウィーク」は「オリンピックのスケートで不正疑惑、フランス人審査員の調査を求める請願が提出される」と報道。「フランス人ペアの演技にはいくつかのミスが見受けられた」ものの、「あるフランス人審査員がフランス組に対し、アメリカ組を8点近く上回るスコアをつけた。実際、9人の審査員のうち5人がチョック、ベイツ組を支持していたが、最終的に彼らはわずか1.43ポイント差で金メダルを逃した」「このフランス人審査員の採点は明らかに異常」と指摘していた。

そうしたなか、当事者である2人が米放送局「CBSニュース」の番組に出演。キャスターから「今後のアイスダンスの採点方法に変更が必要だと思いますか？」と問われた。

この質問に対して、チョックは「視聴者にとっても、採点の透明性が高まって、何が起きているのかをより明確に理解できるようになることは間違いなく助けになると思う」と切り出すと、「スケーターにとっても、審査員が精査・評価され、彼ら自身も最高のパフォーマンス（適正な判断）をしていると保証されることが重要よ。スケーターはすべてを懸けてリンクに立っているの。だから私たちも審査員に全力を尽くしてもらい、公平で対等な競技の場であるべきよ」と、審査する側にも高いクオリティが必要との持論を展開した。



