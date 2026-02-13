ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MYCAFEに、新メニューとグッズが登場！

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』公開10周年をお祝いできる、こだわりのメニューを楽しみながら『ズートピア』の思い出を振り返ることができます☆

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』OH MY CAFE『ズートピア』公開10周年記念メニュー・グッズ

提供開始日：2026年3月6日（金）

スケジュール：

東京／表参道：OH MY CAFE開催期間：開催中〜2026年4月19日（日）所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階東京／池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店開催期間：開催中〜2026年3月1日（日）所在地：東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F大阪／梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店開催期間：開催中〜2026年3月8日（日）所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階東京／渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店開催期間：開催中〜2026年3月15日（日）所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷 地下2階愛知／名古屋2：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋1号店開催期間：開催中〜2026年3月15日（日）所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

予約方法：

【事前予約】予約開始日：2026年2月13日(金) 18:00〜

対象期間2026年3月6日(金)〜4月19日(日)

予約金：770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可

「ズートピア2」OH MY CAFE：https://zoo2.ohmycafe.jp

動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に「ジュディ・ホップス」が夢をかなえるためにキツネの詐欺師「ニック・ワイルド」とバディを組んで奮闘する姿を描いたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』

その続編、待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が2025年12月5日より公開され、国内興行収入が140億円を超え、洋画アニメーション史上最長記録を更新し続けています。

全国各地で実施されている『ズートピア2』OH MY CAFEに、ディズニー・アニメーション『ズートピア』公開10周年をお祝いしたこだわりのメニューや『ズートピア2』の名場面を切り取った新グッズが登場。

メニューは、10周年を記念したパフェや表参道限定の「ジュディ・ホップス」のにんじんペンをモチーフにしたサンドイッチ、「パウバート」をイメージしたパスタ、印象的なセリフの「やあども」をイメージしたドリンクなどのほか、フォトジェニックなこだわりのメニューが用意されます。

メニューは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューです。

また、カフェオリジナルグッズやスーベニアも新たに登場します☆

10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ

価格：1,590円(税込)

『ズートピア』公開10周年をお祝いする、インパクト抜群のスペシャルスイーツ。

大きなチョコドーナツが大胆にトッピングされたデザートです。

グラスの中には爽やかなオレンジとクリーム、プレートには「ニック・ワイルド＆ジュディ・ホップス」のシルエットに、ブルーベリーやドーナツ型のシリアルが散りばめられています。

【表参道限定】＜ジュディ＞にんじんペンサンドイッチプレート

価格：2,190円(税込)

「ジュディ・ホップス」愛用の録音機「にんじんペン」が、そのままサンドイッチに！

鮮やかなオレンジ色のパンの中にはチキンがサンドされています。

ポテトとオレンジ、ニンジンサラダ付きです。

【表参道限定】＜パウバート＞スピナッチパスタプレート

価格：1,990円(税込)

オオヤマネコ「パウバート」をイメージした鮮やかな緑色のほうれん草パスタ。

実は鋭い爪はフレッシュなオレンジで再現されています。

ブロッコリーとレタスのサラダ付きです。

【表参道限定】＜ジュディス＞ “Kiss My Ring” トマトシチュー

価格：1,990円(税込)

ミスター・ビッグの孫娘「ジュディス」の指輪をイメージした、鮮やかなピンク色のライスが目を引くプレートセット。

横に添えたティーカップには、トマトとチキンのシチューが用意されます。

ライスと合わせたり、そのまま味わったり、優雅なひとときが楽しめるワンプレートです。

【表参道限定】＜ラス＞やあどもライムソーダ

価格：990円(税込)

セイウチの「ラス」と「ニブルズ」のユニークなコミュニケーションのシーンをイメージしたスペシャルドリンク。

「マーシュ・マーケット」をイメージした爽やかなレモングラス入りのライムソーダに、ふわふわのエスプーマがトッピングされています。

特典としてコースターが付いてきます。

テイクアウトボトルドリンク

価格：各1,890円(税込)

発売日：2026年2月23日(月)

テイクアウト：可

お持ち帰り可能なボトル入りのドリンク。

中身は「デカフェアイスティー」と

「デカフェアイスコーヒー」から選ぶことができます。

特典のコースター付きです。

スーベニア

対象メニュー：全てのドリンクメニュー

対象メニューを注文し、追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

ストローチャームや白雲石コースターが用意されています。

ストローチャーム

価格：対象メニュー価格+660円(税込)

種類：ランダム5種

購入制限：1ドリンクにつき5点まで

「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」をデザインしたストローチャーム。

ティータイムが楽しくなる、かわいいドリンクウェアです。

白雲石コースターA

価格：対象メニュー価格+1,320円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

ドレスアップした「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」ワンシーンを落とし込んだ白雲石コースター。

耳を耳を下げながら笑みを浮かべる2人の表情にも注目です。

白雲石コースターB

価格：対象メニュー価格+1,320円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

『ズートピア2』の思い出深いシーンを切り取った白雲石コースター。

物語の世界観が楽しめる、ファン必見のグッズです。

オリジナルグッズ

オリジナルグッズにも新たなデザインが仲間入り。

ランダム封入のステッカーや缶バッジ、額縁マグネットなどがラインナップされます。

ステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム10種

『ズートピア2』のワンシーンを使用した、インスタントフォト風ステッカー。

砂時計やニンジンなどのアイコンも散りばめられています。

ビッグ缶バッジ

価格：770円(税込)

種類：ランダム5種

存在感あるサイズに仕上げられた、大きな缶バッジ。

頬を膨らませた「ニック・ワイルド」や、花冠をかぶった「ジュディ・ホップス」デザインなどが展開されます。

額縁マグネット

価格：990円(税込)

種類：ランダム7種

インテリアとしても楽しむことができる額縁マグネットは、全部で7種類。

ヘビの「ゲイリー」の様々なアートが使用されています。

トートバッグ

価格：3,300円(税込)

ユニークな表情を浮かべる「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」を落とし込んだトートバッグ。

シックなブラックを基調にした、世代を問わず愛用できるグッズです。

『ズートピア』を振り返り、思い出を語り合いながら、スペシャルな楽しいひとときが過ごせるメニューやグッズが新たに仲間入り。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』OH MY CAFEにて2026年3月6日より提供が開始される『ズートピア』公開10周年記念メニュー・グッズの紹介でした☆

