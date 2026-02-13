「今日好き」出身美女、新ヘア公開に絶賛の声「可愛すぎてびっくり」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/02/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が2月12日、自身のInstagramを更新。ニューヘアを披露し、話題が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「可愛すぎてびっくり」久々明るめの新ヘア
土屋は「ひさびさに髪明るくした」とつづり、写真を投稿。茶色のトーンが明るくなったニューヘアを自撮りし、頬杖をついたアンニュイな姿を披露している。
この投稿に「可愛すぎてびっくり」「明るいのも似合ってる」「大優勝の髪型」「スタイル最高」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆土屋惺来、ニューヘアスタイル披露
◆土屋惺来の投稿に反響
