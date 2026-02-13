大吟醸の鏡開きや岩牡蠣の初売りも！隠岐の観光シーズン幕開けを祝う島びらきイベント
隠岐プラザホテル(島根県隠岐の島町)は3月1日、春の観光シーズン幕開けを祝うイベント「勝手に、島びらき。」を開催する。
勝手に、島びらき
同企画は、隠岐諸島の観光に関わる6社と連携して実施する。隠岐汽船の高速船「レインボージェット」の運航再開日に合わせ、島の春の魅力を一足早く体験できるマルシェ形式のイベントとなる。
目玉は、酒・食・旅の3つの「初出し」企画。隠岐酒造による今期一番酒「隠岐誉 搾りたて大吟醸」の鏡割りを行い、1杯200円、飲み放題500円の特別価格で提供する。隠岐特産の「岩牡蠣」の初売りと殻むき体験も実施。冬期運休していた高速船の再開も、来場者全員で祝う。
隠岐酒造の隠岐誉大吟醸を初出し(イメージ)
春の味覚岩牡蠣(イメージ)
会場では、手作りフォカッチャやクラフトジン、サザエコロッケなど島の人気店が並ぶマルシェのほか、隠岐民謡やキンニャモニャ踊りのステージも実施する。
島の伝統、民謡公演
