&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、2月15日に放送される『バナナマンのせっかくグルメ！！』（TBSテレビ）に出演。番組SNSにて、Kが料理チャレンジに挑戦する限定動画が配信された。

【動画】&TEAM Kが料理チャレンジで見事な包丁さばきを披露！①～③【動画】『バナナマンのせっかくグルメ！！』先行配信

■料理男子の&TEAM K、あえて一番自信がない卵の早割りを選択！

3本に分けて公開された動画では、Kが番組特製ミニボトルのプレゼントを賭けて、料理チャレンジに挑戦。りんごの皮を一度も途切れずに剥く「りんごの皮むきチャレンジ」、10個の卵を30秒以内にすべて割る「卵早割りチャレンジ」、パスタ1人前100gを感覚だけで当てる「パスタ1人前チャレンジ」の3種が用意され、Kに選択権が与えられた。

料理が得意なKは、小学生の頃にりんごの皮むき大会で学校1位になったという輝かしいエピソードを披露。しかし彼が選択したのは、一番自信がないという「卵早割りチャレンジ」だった。Kは「逆に難しそうなのでやってみたい」と、果敢にチャレンジする姿勢を見せる。

しかし、いざチャレンジするも、卵が割れず想像以上に苦戦してしまうK。リベンジとして今度は「りんごの皮むきチャレンジ」に挑戦。「皮むきのKですから」と今度は自信たっぷりだ。長身であるがゆえに台との距離が遠く、腰を曲げて作業がしづらい環境にもひるまず、見事な包丁さばきを見せた。

SNSでは「あえて苦手なの選ぶのさすが！」「背が高すぎて、まな板遠くて大変だったね笑」「皮むきのKww」「体勢が辛そうだったのに上手！」「惚れるじゃんこんなの」「また新たな特技が見れて嬉しい」「あの体勢でよく頑張ったね」「さすが料理男子のケイくん」と絶賛の声が相次いでいる。

■&TEAM K、おすすめレシピをバナナマンに紹介

なお放送に先がけ、Kと横澤夏子がおすすめグルメのレシピをバナナマンに紹介する動画も先行配信されている。