塩貝健人は今冬にNECナイメヘンからヴォルフスブルクに加入した

ドイツ1部ヴォルフスブルクのFW塩貝健人が海外の今冬の21歳以下の移籍ランキングで5位にランクインした。

サッカーの移籍情報を扱うプラットフォーム「TransferRoom」の公式Xが公開している。

20歳の塩貝はオランダ1部NECナイメヘンでその大半が途中出場だったにもかかわらず、12試合で7得点とゴールを量産。その活躍が認められ、この冬の移籍市場でヴォルフスブルクへの移籍を実現させた。ブンデスリーガではここまで3試合に出場している。

サッカーの移籍情報を扱うプラットフォーム「TransferRoom」の公式Xは「将来のバロンドール候補？」とコメントをつけて、今冬の21歳以下の選手移籍トップ10のランキングを公開。独自のレーティングシステムによるランキングで塩貝は5位と、有望な若手選手たちの中で上位に名を連ねた。

塩貝の移籍金は推定1190万ユーロ（約21億6000万円）とされ、100点満点でつけられる「Potential Rating」は87.6ポイントだった。

同ランキングの1位はフランスのスタッド・レンヌから推定2950万ユーロ（約54億円）でサウジアラビアのアル・ヒラルへ引き抜かれた18歳のフランス人FWモハメド・カデル・メイテで90.9ポイント。2位はクロアチアの名門ハイドゥク・スプリトからイタリアのウディネーゼへ渡った20歳のクロアチアDFブラニミル・ムラチッチで88.2ポイントだった。

3位はブラジルのECバイーアからアメリカのオーランド・シティに移籍した20歳のブラジル人FWティアゴで88ポイント。ベルギーのクラブ・ブルージュからイングランドのブレントフォードへ移籍した19歳のベルギー人FWケイ・フロと塩貝は87.6ポイントで並んだが、移籍金が1570万ユーロ（約28億5000万円）と高いフロが4位となった。

日本代表入りも期待される20歳の塩貝。海外でも注目される存在となっているようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）