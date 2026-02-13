マーベル『スパイダーマン』シリーズ最新作にして初の実写ドラマ作品となる『スパイダー・ノワール（原題：Spider-Noir）』より、待望の予告編映像が公開された。主演はニコラス・ケイジ。配信の本ドラマは白黒版とカラー版で登場することに合わせ、予告編映像も2パターン用意されている。

本作は1930年代を舞台に、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二のスーパーヒーローとして生きてきた過去と向き合う物語。これまでの『スパイダーマン』作品とは一線を画す内容だ。

映像では、ハンフリー・ボガートを思わせるような渋いニコラス・ケイジのベン・ライリーの私立探偵としての生き様が描かれている。「バーで何人かぶん殴ってきた。酔っ払ってね」。ダークなスパイダーマン・コスチュームに身を包んだベン・ライリーは、その能力を何に使っているのか？酒を手に、葉巻の煙を燻らせるベン・ライリー。シックな1960年代ニューヨークを舞台に、新たなるハードボイルド・ヒーローがスイングする。

興味深いのはそのキャッチフレーズ。『スパイダーマン』シリーズといえば、「大いなる力には、大いなる責任が伴う（With Great Power Comes Great Responsibility）」のフレーズがお馴染みだが、本作が掲げるのは「無力には、無責任が伴う（With No Power Comes No Responsibility）」である。

製作総指揮には、『スパイダーバース』のフィル・ロード＆クリス・ミラーが参加。ショーランナー・製作総指揮は、「パニッシャー」（2017-2019）のスティーブ・ライトフット、『ザ・ロストシティ』（2022）『モータルコンバット』（2021）のオーレン・ウジエル。ソニーズ・スパイダーマン・ユニバース作品を手がけてきたエイミー・パスカル、『エノーラ・ホームズ』シリーズのハリー・ブラッドビアも製作総指揮に名を連ねる。ブラッドビアは第1・2話の監督も兼任する。

この映像をもって、「スパイダー・ノワール」カラー版&白黒版は2026年5月27日にPrime Video配信予定のリリース日も判明した。日本での公式情報も待とう。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。