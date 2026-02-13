愛くるしい笑顔を振りまくママ雀士のギャップがたまらない！「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合。U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、対局中に見せた一瞬の表情に注目が集まる場面があった。

【映像】見下ろすような視線を送る瑞原明奈（別カット）

東4局1本場、瑞原は5万7000点持ちのトップ目という盤石の態勢。さらにリードを広げるべく親番での連荘を狙うが、配牌はピンズで1メンツと、形にするにはやや時間がかかりそうな手格好だった。

戦況が動いたのは7巡目。ラス目に甘んじているKADOKAWAサクラナイツ・阿久津主税（連盟）から、4・7索待ちの平和・赤で先制リーチが入る。さらに翌8巡目、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）もこれに追随。二万なら高目で三色同順となるタンヤオ・平和の二・五万待ちで追っかけリーチを敢行し、場は一気に緊迫した。

2軒リーチという極限の状況下、瑞原は10巡目に1筒を引き入れて七対子のテンパイを果たす。押しか引きか、あるいはどの牌を勝負するか。瑞原が打牌選択に思考を巡らせる中、カメラは卓上を冷静かつ鋭い視線で見下ろすような彼女の表情を捉えた。普段の清楚な佇まいとは異なる、勝負師としての凄みが滲み出たその“悩み顔”に、ファンは大盛り上がりとなった。

この局の決着は、松本が阿久津に放銃する形での横移動となったが、視聴者の視線は瑞原に釘付け。「この表情たまらんな」「上から明奈きた」「見下ろす、あきなまん」「かわいい」と、その美貌とギャップに翻弄される声が続出した。

対局中の何気ない一コマであっても、その一挙手一投足がドラマになる。「この表情よ」「美女」「見下ろしてるｗ」「いい表情」といったコメントが並び、改めて瑞原の圧倒的な存在感と人気を証明する一局となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

