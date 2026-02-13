〈「僕の見てきた富裕層は、ほぼ例外なくGiverです」元ゴールドマン・サックス田中渓が澤円に深く同意した“成功する人のマインド”〉から続く

Giverのマインドがあるとチームビルディングやマネージメントがどう劇的に変わるのか？ 『The Giver 人を動かす方程式』が話題を呼ぶ澤円氏と、投資家の田中渓氏、ともに外資系トップの大企業でマネージャーを務めてきた二人が「一流のチームメイトたちも動かす」声かけの真髄を明かす。

澤円氏（左） 撮影・細田忠（文藝春秋）

管理部門やサポート部門の仕事に光をあてた

澤 外資系の厳しい環境をサバイバルして、マネージャーの立場になっていった田中さんの仕事ぶりもうかがいたいのですが、当時とくに心がけていた点はなんですか？

田中 ゴールドマン・サックスでも外資系に多い「360度評価」という人事評価で、上司だけでなく、部下、同僚、さらには他部署や海外拠点からも評価される仕組みでした。上司の評価を得るのは媚びれば比較的簡単ですが、同じことを下にやっても嫌われるだけ。後輩や部下のために惜しみなく自分のリソースを割く必要性を痛感しました。

でもそれを十分やるには僕の力が及ばなかったので、あえて戦略的にとった方法が、まさに澤さんが『The Giver』に書かれていた「シャドウ・ワークに光をあてる」こと。

トレーダーはわかりやすく数字でパフォーマンスが表せますが、いわゆる“見えない仕事”、管理部門やサポート部門の方々に大きく助けてもらっているわけです。なかなか定量的に評価しづらいその方々の仕事をよく観察し、「ありがとうございます」と伝えて、具体的にどう助かったのかを、日頃からその方の上司にフィードバックしていました。

結果、おそらくサポート部門の方々から評価されて、僕は昇進したんだと思います。あの人を持ち上げておけばみんなが働きやすくなるだろうって。

澤 田中さんはそうやって周囲の人々のなかで「信用貯金」を貯めていったわけですね。「ありがとう」という感謝やポジティブなフィードバック、そういう行動はできるだけルーティンにして自動化することが大切で、意識せずに自然にgiveできると、結果として大きなリターンも返ってくるサイクルが生まれますよね。

最上位の賞をもらうも“ゼロリセット”

田中 会社に大きな利益をもたらすとか、すごく尖ったスキルがあるとか、会社員として点数を稼ぐポイントっていくつかあると思うんです。自分はそこで、「信用される奴」になろうと決めた。言ったことは誠実にやる、小さなことでも丁寧にコツコツやる。信用って小さくとも実践していけばきちんと積み上がる「加点方式」です。

でも同時にこれは「減点方式」でもあって、小さなことでも不誠実だと、気がついたらすごく“信用のない奴”になる。信用を積み重ねることは、どの会社にいっても再現性の高いポータブルスキルだと思っています。

澤さんがマネージャーになったきっかけも教えてもらえますか。

澤 僕の場合、30代後半に仕事がうまくいき始めて、幸いなことにいろいろな偶然が重なって、セールスマーケティングサービスのカテゴリで最上位の賞をもらったんですね。ビル・ゲイツの名を冠した「Chairman's Award」という賞を。すごく嬉しかったのですが、そこで「俺は頂点を極めたぜ」と驕ってしまうような自分には絶対になりたくなかった。

これはキャリアを変える潮時だなと思って、「僕、マネージャーになります」と会社に伝えて、一回ゼロリセットしたんです。過去の成功体験は思い出ボックスに入れて、今度はマネージャーとして初心に返ろう、と。

田中さんのチームには天才トレーダーみたいな人たちがゴロゴロいたわけでしょう。やっぱり大変でした？

その人にとって「会社とはどういう場所か？」

田中 一流の天才トレーダーたちがいる中で、「あんな奴がマネージャーじゃダメだよな」と舐められたらいけないし、片やくすぶっている人もいたから、全部いっしょくたに引き受けるのは最初苦労しましたね。

そこでまずやったのは、各メンバーの人生にとって、会社とはどういう場所なのかを理解していくことでした。お金を手にしたい人、会社への忠誠心の強い人、社会をよくしたい人、人生の好奇心を満たしたい人……それぞれが思いを叶えたくて会社という場にいるわけです。それをわかったうえで、その人にとって一番フィット感のある仕事の仕方を話し合ったり、人生にとって何が一番いいのかを一緒に考えていったりしたら、結果的にそれが組織のパフォーマンスの最大化につながりました。

澤 マネージメントで大切なのは、決めつけをせずに、まず観察し、解像度を高めていってコミュニケーションのサイクルを回し続けることです。よく多くの人はマネージメントで困ると、「やり方」を考えます。でもそこで方法論に走るのは、実は本質的に課題解決しないといけない事象から目がそれている状態なんですよね。やり方を探すのではなく、田中さんが実践されたように「その人はいま何を課題と思っているのか」「どうしたいと思っているのか」、内的な欲求をよく観察する必要がある。

これを僕は「デッサン思考」と呼んでいるのですが、デッサンでは造形を的確に把握して光のあたり方と影の出方を見なければ、自然な描写になりません。「見るのが8割、描くのが2割」とも言われますが、マネージメントの本質に通じる話だと思います。メンバーをよく見て、彼らを通してその裏側に広がっている世界を見る――これに尽きると思います。

3ヶ月間の“徹夜続きの作業”が無駄になり…

田中 同感です。あと僕の場合、本当に真逆のタイプの上司の下についたことが学びとして大きかった。最初の上司は、超マイクロマネジメント型で、それこそ部下の箸の上げ下げまで管理するようなタイプでしたが、アメリカ人の上司とは全くコミュニケーションをとらない人だったんですね。僕に3ヶ月間徹夜続きでまとめさせた300ページもの資料をもって、いざアメリカの上司に2時間のプレゼンをする段階で、「ヘイヘイヘイ！」と最初の45秒で止められた。「I don't like this type of business」と一蹴されて終了。膨大な手間をかけたプレゼン資料はめくられることすらなく終わった、という悲しいことがありましたね。

一方、次の上司は基本的にはチームメンバーに任せる権限移譲型。「お前はどうしたいんだ」「なにを目指しているんだ」と要所要所で確認されるのですが、仕事の内容には一切なにも言わない。怖いくらい検証はされますが、責任は全部とってくれる。その方はアメリカ人の上司と密に電話をしていて、僕らが無駄な作業をしなくていいようにしつつ、やりたいことができる環境を整えてくれていました。

対照的な二人の上司についたことで、長期的な目でみて自分がマネージャーをやるならどうしたらいいのだろうと、すごく考えましたね。

「これ、教えてくれます？」というマジックワード

澤 なるほど。僕はIT業界だったこともあって、マネージャーの交代が早かったんですね。とくに最初の5年は、ビジネスの過渡期で組織もどんどん変わり、半年ごとにマネージャーが入れ替っていました。本にも書きましたが、半分はGiverタイプの方たちに恵まれた一方、残り半分は「こいつあかんな」（笑）。駄目なマネージャーに共通するのが「無駄にプライドが高い」こと。現場のメンバーといちいち張り合おうとするのは、マネージャーが一番やってはいけないことの一つですからね。

田中さんがマネージャーとして心がけていたことってなんですか？

田中 なるべくプロセスを褒めるようにしていました。子育てでもそうですが、「100点ですごいね」と結果の数字ばかり褒めていると、100点じゃない点数をとるのが怖くなってしまう。「こういう工夫ができて良かったね」「ここに気づけたのが面白い」と、プロセスを見て声かけするよう心がけていました。

澤 プロセスにフォーカスすると、仕事の過程も含めて自分にちゃんと興味をもってくれているなと受け手は感じますよね。僕自身の心がけとしては、メンバーになにか聞くときは必ず「教えて」と言うことにしていました。これ、マジックワードですごくお勧めなのですが、「報告して」とか「どうなってるの？」ではなく、「これ、教えてくれます？」。僕のマネージメントするチームが、僕より年上だったりキャリアが上の人たちばかりだったから、〈僕は生徒、あなたは先生〉という関係性をつくったんです。

結果的に、これがすごくうまくいった。相手を先生のポジションにするのは、逆にいうと「リスペクトできる行動をしてくださいね」という約束事になりますし、スキル的に一流の人たちから教えてもらえて自分をどんどんバージョンアップできて、ものすごく恵まれたマネージャー生活でした。

田中 たしかに「教えて」は、すごく効果的なアプローチですね！

澤 今日はGiverマインド溢れるさまざまなお話ができて本当に楽しかったです。

田中 こちらこそ、ありがとうございました。

