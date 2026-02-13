ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。2月13日（金）は、『掃除をこよなく愛する御一行様』がご来館！

登場したのは、「名誉トイレ診断士」の資格を持つお笑い芸人「どきどきキャンプ」の佐藤満春と、ハウスクリーニングの会社を経営するお笑い芸人「マッハスピード豪速球」のガン太。

©ABCテレビ

登場早々、ザキヤマから「芸人さんなんだよね？」とイジられ、「お笑いの仕事、ここ数年していない・・・」とタジタジになる佐藤。「トイレ本５冊、掃除本１冊、エッセー１冊出している」と実績をアピールするも、さらにザキヤマから「（トイレの仕事をしすぎて）トイレの神様、歌ってないよね！」と追い打ちをかけられ、「”歌わない方”のトイレの神様です！」と返し、現場は爆笑の渦に！

一方のガン太も「お笑いの現場では求められないのに、ハウスクリーニングの現場では求められすぎて脳汁が出る」と熱弁。しかし、従業員の芸人仲間たちが真面目に働きすぎた結果、口コミに書かれた芸人らしからぬ評価を暴露し、一同を失笑させる…！？

©ABCテレビ

「掃除は制するものは人生を制す！」とプレゼンする御一行様。まず佐藤が「掃除は100％結果が出る。努力が正しく結果に結びつく世界で、そこがお笑いと違うとこ！」と熱弁！「一般の方でも、掃除は手軽に成功体験ができる」と、すぐに真似できるテクニックを伝授していく。「お風呂のカビは絶対にこすらない！！」という鉄則や、汚れを効率的に落とすための「上から下へ」というお風呂掃除の基本、さらに天井のカビ予防には”ラップ“が有効であるといった具体的な手法を紹介。そして洗剤の選び方の話になると、佐藤は「全社素晴らしい商品で・・」と各社に気を遣い出し、ガン太も「今売っている製品は全て優秀！」とベタ褒めしはじめ、それにはザキヤマも鋭くツッコミ！

次に話題は洗濯機のカビの話へ！縦型洗濯機とドラム式洗濯機のカビ汚れの違いや、カビを防ぐ日常のルーティン、「掃除のタイミングは絶対に朝がいい」という新常識など、目から鱗の情報が止まらず、二人はすっかり掃除の奥深さに引き込まれていく。

©ABCテレビ

番組終盤、ガン太から「業者への接し方」について意外なアドバイスが飛び出す。「リアクション次第で掃除のクオリティが100％から120％に上がる」「チップをくれるなら、タイミングは掃除の後じゃなくて…」という生々しい本音に、ザキヤマが放った鋭すぎるひと言とは？

ネイチャー＆テキトーをモットーに生きるザキヤマオーナーと、そんなオーナーに振り回されっぱなしの従業員・塚地が、一風変わった趣味や趣向を持つ御一行様を迎える「ザキ山小屋」は、ABCテレビにて13日（金）深夜1時44分放送。TVerでも見逃し配信。