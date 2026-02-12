¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³...ºÇÂ¿¤Ï¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡×33.4¡ó¡¡Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×Ä´ºº
Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡¢20¡Á59ºÐ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1Ëü5000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÅ¾¿¦¤ò¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¤Ï90.0¡ó
¡ã¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý...ºÇÂ¿¤Ï¡Ö800¡Á900Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¡Å¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoda¡×Ä´ºº¡ä¤ÎÂ³¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤·¤¿Åö»þ¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÅ¾¿¦ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡ÖµëÍ¿¤¬Äã¤¤¡¦¾ºµë¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤Î33.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬19.8¡ó¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¡×¤¬19.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤¤¡×¤¬18.1¡ó¡¢¡Ö¾º¿Ê¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¡×¤¬17.7¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¤«¤É¤¦¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢90.0%¤¬¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤¿±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢20Âå¤Ç¤Ï92.6¡ó¡¢30Âå¤Ç¤Ï90.7¡ó¡¢40Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï89.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤Æ¤È¤ì¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±þ±ç¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é±þ±ç¤¹¤ë¡×¡¢°ìÊý¡¢±þ±ç¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¿¦¾ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖµëÍ¿¤¬¸º¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÅ¾¿¦¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¤ÇÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤Ç±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤¬68.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤¬56.2¡ó¡¢30Âå¤¬54.2¡ó¡¢40Âå°Ê¾å¤¬75.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Å¾¿¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤Ï...ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÅ¾¿¦Àè¤ÎÇ¯¼ý¡×
°ìÊý¡¢Å¾¿¦¤äÅ¾¿¦Àè¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÅ¾¿¦Àè¤ÎÇ¯¼ý¡×¤Ç27.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡×¤¬23.4¡ó¡¢¡ÖÅ¾¿¦Àè¤Î»Å»öÆâÍÆ¡×¤¬17.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×¤¬16.6¡ó¡¢¡Ö»Ä¶È»þ´Ö¡×¤¬11.9¡ó¤Ê¤É¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬40.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¡Á8Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í¸ú²óÅú¿ô¤Ï1Ëü5000¿Í¡£