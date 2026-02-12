ダルビッシュ有、WBC宮崎キャンプに参加へ チームアドバイザーで「過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています」
米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が、WBCに出場する侍ジャパンの宮崎春季キャンプに出場することが12日、発表された。
【画像】ダルビッシュ有、自身の言葉で「引退報道」を説明（全文）
キャンプは14〜24日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。ダルビッシュは全日程に参加するという。
ダルビッシュは井端弘和監督に対し、昨年10月に手術することを伝え、何かしらの形で関われないかという話をされていたことを明かした。その上で「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています」とコメントした。
井端監督はダルビッシュの参加がチームにとって大変有意義な時間になるとし「私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」とコメントした。
■ダルビッシュ有 コメント
「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています。このような機会を作っていただいた井端監督、侍ジャパンに感謝しています」
■井端弘和監督 コメント
「WBCに向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してくれることに改めて感謝しています。彼のこれまでの経験は、各国の名だたる投手や打者の特徴を知るには、チームにとって大変有意義な時間になると確信していますし、何より代表の投手陣にとっては技術面、精神面において、とても大きな存在になると思います。私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」
以
【画像】ダルビッシュ有、自身の言葉で「引退報道」を説明（全文）
キャンプは14〜24日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。ダルビッシュは全日程に参加するという。
ダルビッシュは井端弘和監督に対し、昨年10月に手術することを伝え、何かしらの形で関われないかという話をされていたことを明かした。その上で「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています」とコメントした。
■ダルビッシュ有 コメント
「井端監督からは昨年10月に手術をお伝えしてから何かしらの形で関われないかというお話をいただいており熟考の末、宮崎合宿に参加させていただくことになりました。選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたらと思っています。このような機会を作っていただいた井端監督、侍ジャパンに感謝しています」
■井端弘和監督 コメント
「WBCに向けての重要な準備期間に、ダルビッシュ選手が日本代表のために尽力してくれることに改めて感謝しています。彼のこれまでの経験は、各国の名だたる投手や打者の特徴を知るには、チームにとって大変有意義な時間になると確信していますし、何より代表の投手陣にとっては技術面、精神面において、とても大きな存在になると思います。私も彼から学ぶことがたくさんありますし、限られた期間ですが、共に世界一に向けて準備したいと思います」
以