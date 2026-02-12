豪ドルややしっかりも、落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドル/ドルは0.71台前半推移。昨日米雇用統計後のドル高に0.7070台まで下げた後、0.71台前半へ反発。その後0.7100割れをいったん見せるも、NY午後に再び上値をトライする展開。オセアニア・東京市場は0.71台前半推移。ドル安局面で昨日高値を更新も0.7150に届かず売りが出た。豪州の目立った材料ではなく、直近のドルの動きに反応。



対円ではドル円が152円20銭台まで下げる中で108円65銭まで下げたが、その後の円高一服に109円台を回復している。



NZドル/ドルは0.60台半ばを挟んでの推移。目立った方向感が出ていない。



NZドル円はドル円が下げる局面で1月29日以来の安値となる92円25銭を付けたが、その後92円50銭台まで反発。



今週の主な指標

豪州

02/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （2月） 結果 -2.6% 前回 -1.7% （前月比）

02/10 09:30 NAB企業景況感 （1月） 結果 7.0 前回 9.0 （NAB企業景況感）



NZ

02/13 11:00 2年インフレ予想 （2026年 第1四半期） 前回 2.28% （2年インフレ予想）

