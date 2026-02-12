ZOZOは、ホラーゲーム「夜勤事件」とコラボレーションしたアイテムを「ZOZOTOWN」限定で受注販売する。期間は2月17日12時より3月9日11時59分まで。

ゲームクリエイター・Chilla's Art（チラズアート）が手がける「夜勤事件」とZOZOTOWNがコラボ。映画「夜勤事件」の公開を記念したもので、先輩店員「船橋先輩」の顔をプリントしたフーディ、チラズアートのマスコットキャラクター「チラ丸」をイメージしたスリッパなど、不気味さや恐怖感をデザイン、カラーリングに反映したアイテムがラインナップされる。

受注販売は「ZOZOTOWN」限定で実施され、2月17日12時より販売予定。お届け時期は6月中旬となっている。

チラ丸刺繍Tee（2種展開、各6,600円）

ロゴプリントロンT（価格：7,700円）

船橋先輩Hoodie（価格：9,900円）

ビデオBOX入りソックスセット（価格：4,400円）

呪いのビデオポーチ（価格：4,950円）

チラ丸 ZOZOブラックぬいぐるみスリッパ（価格：6,600円）

呪いのビデオステッカーセット（価格：2,530円）

(C)Chilla's Art(R)

