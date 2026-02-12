日本クラウン、昭和歌謡復刻シリーズ第4弾。 水沢有美、須藤リカ、高村ルナ等、全43作品を一挙配信解禁
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第4弾が、本日2月11日より配信解禁された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。
今回配信解禁されたのは、水沢有美「学級委員」、須藤リカ/南こうせつとかぐや姫「海のトリトン」、高村ルナ「天使の朝」等、全43作品。
また、YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。
◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube
https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan
◆各音楽配信サイト
https://bio.to/showakayoufukkoku1
◆日本クラウンHP
https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news
◆ ◆ ◆
昭和歌謡復刻シリーズ 第4弾 作品一覧
■西郷輝彦／水沢有美
「兄妹の星」
1.兄妹の星
2.すばらしい兄貴
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)10月1日
■水沢有美
「学級委員」
1.学級委員
2.水引草の想い出
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日
■進一彦／水沢有美
「君は四葉のクローバー」
1.君は四葉のクローバー(進一彦／水沢有美)
2.北アルプスの見える丘(水沢有美)
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)3月1日
■水沢有美
「夕陽にバイバイ」
1.夕陽にバイバイ
2.とっても逢いたいの
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日
■水沢有美
「夜の浜辺で」
1.夜の浜辺で
2.ほんとは好きよ
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日
■柳亜矢
「男と女がいるから」
1.男と女がいるから
2.夢みる子猫ちゃん
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)8月1日
■柳亜矢
「よく言われることだけど」
1.よく言われることだけど
2.あなたと二人なら
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)1月25日
■柳亜矢
「恋愛海岸」
1.恋愛海岸
2.はげしい季節
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日
■柳亜矢
「最終列車」
1.最終列車
2.かぞえ唄ブルース
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)6月20日
■柳亜矢
「有線ブルース」
1.有線ブルース
2.笛吹川
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)11月20日
■須藤リカ
「愛の宝石」
1.愛の宝石
2.青い夏の恋
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)5月1日
■須藤リカ
「おしゃべりな唇」
1.おしゃべりな唇
2.恋とシャム猫
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)1月1日
■須藤リカ
「琵琶湖周航の歌」
1.琵琶湖周航の歌
2.あなたのふるさと
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日
■須藤リカ
「冷えた世代」
1.冷えた世代
2.朝もやにさよならを
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)10月1日
■須藤リカ
「三寺ブルース」
1.三寺ブルース
2.こわれそうな愛
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)8月20日
■須藤リカ/南こうせつとかぐや姫
「海のトリトン」
1.海のトリトン
2.海のファンタジー
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)3月25日
■市川純子
「真珠になるの」
1.真珠になるの
2.バラ咲くたそがれ
オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月10日
■市川純子
「恋人たち」
1.恋人たち
2.冷たい人
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)6月25日
■市川純子
「孤独な洗礼」
1.孤独な洗礼
2.死んでしまうにはまだ若すぎるから
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)7月20日
■市川純子
「カトレヤの悩み」
1.カトレヤの悩み
2.シャリアピンの指輪
オリジナルリリース日：1974年(昭和49年)4月25日
■田中真規子
「素敵な片想い」
1.素敵な片想い
2.二人の影をふまないで
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日
■田中真規子
「ラブ・ムーン（LOVE MOON)」
1.ラブ・ムーン（LOVE MOON)
2.涙のランチェリータ（少女）
オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月10日
■あきひろみ
「大人になったの」
1.大人になったの
2.東京の風の中で
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)9月25日
■あきひろみ
「おねがい列車」
1.おねがい列車
2.愛にいのちを
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)2月25日
■小沢リリ
「愛の教科書」
1.愛の教科書
2.かけがえのないもの
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)3月1日
■小沢リリ
「想い出の街ヨコハマ」
1.想い出の街ヨコハマ
2.あなたとわたし
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)8月20日
■吉井亜樹子
「花が濡れるとき」
1.花が濡れるとき
2.たださみしいの
オリジナルリリース日：1974年(昭和49年)10月25日
■吉井亜樹子
「恋しびれ」
1.恋しびれ
2.夜はエマニエル
オリジナルリリース日：1976年(昭和51年)4月25日
■波純子
「夜蝶ブルース」
1.夜蝶ブルース
2.あの目が憎い
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)7月1日
■波純子
「夜はいろいろ」
1.夜はいろいろ
2.あしたばの女
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)2月25日
■チャッピーズ
「わたしのパンダ」
1.わたしのパンダ
2.好きだから
オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)12月20日
■チャッピーズ
「怪獣パラドン」
1.怪獣パラドン(チャッピーズ)
2.にこにこさん(斎藤浩子)
オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)2月20日
■青沙れみ
「ひとりぼっちのブルース」
1.ひとりぼっちのブルース
2.渚は蒼くて
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)5月1日
■青沙れみ
「いきあたりばったり」
1.いきあたりばったり
2.うらみごと
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)4月25日
■泉京子
「魔女のブルース」
1.魔女のブルース
2.夜の足音
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日
■佐野ひろ子
「ゆるしてあげない」
1.ゆるしてあげない
2.かわいい涙
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日
■エル シャトル
「ラブ・スクランブラー」
1.ラブ・スクランブラー
2.バギー野郎
オリジナルリリース日：1979年(昭和54年)5月25日
■プッシーズ
「見えた見えたよ」
1.見えた見えたよ
2.肌色の歌
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)10月25日
■ザ・ツイン
「フルール・ダムール」
1.フルール・ダムール
2.恋をしちゃった
オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)8月25日
■高村ルナ
「天使の朝」
1.天使の朝
2.鈍色の雨
オリジナルリリース日：1975年(昭和45年)12月20日
■中田めぐみ
「アキラとタカシ」
1.アキラとタカシ
2.しあわせに狂って
オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)9月25日
■南弘子
「夜霧の青山通り」
1.夜霧の青山通り
2.帰って来てね
オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日
■ザ・スノー・ホワイト
「白鳥の星座」
1.白鳥の星座
2.ボンゴとコンガ
オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)4月1日