日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」の第4弾が、本日2月11日より配信解禁された。

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクト。

今回配信解禁されたのは、水沢有美「学級委員」、須藤リカ/南こうせつとかぐや姫「海のトリトン」、高村ルナ「天使の朝」等、全43作品。

また、YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が順次公開される。

◆昭和レトロ 歌謡秘宝館 YouTube

https://youtube.com/@showaretrokayouhihokan

◆各音楽配信サイト

https://bio.to/showakayoufukkoku1

◆日本クラウンHP

https://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kayouhihoukan/news

◆ ◆ ◆

昭和歌謡復刻シリーズ 第4弾 作品一覧

■西郷輝彦／水沢有美

「兄妹の星」

1.兄妹の星

2.すばらしい兄貴

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)10月1日

■水沢有美

「学級委員」

1.学級委員

2.水引草の想い出

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)5月1日

■進一彦／水沢有美

「君は四葉のクローバー」

1.君は四葉のクローバー(進一彦／水沢有美)

2.北アルプスの見える丘(水沢有美)

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)3月1日

■水沢有美

「夕陽にバイバイ」

1.夕陽にバイバイ

2.とっても逢いたいの

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)11月1日

■水沢有美

「夜の浜辺で」

1.夜の浜辺で

2.ほんとは好きよ

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)6月1日

■柳亜矢

「男と女がいるから」

1.男と女がいるから

2.夢みる子猫ちゃん

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)8月1日

■柳亜矢

「よく言われることだけど」

1.よく言われることだけど

2.あなたと二人なら

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)1月25日

■柳亜矢

「恋愛海岸」

1.恋愛海岸

2.はげしい季節

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日

■柳亜矢

「最終列車」

1.最終列車

2.かぞえ唄ブルース

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)6月20日

■柳亜矢

「有線ブルース」

1.有線ブルース

2.笛吹川

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)11月20日

■須藤リカ

「愛の宝石」

1.愛の宝石

2.青い夏の恋

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)5月1日

■須藤リカ

「おしゃべりな唇」

1.おしゃべりな唇

2.恋とシャム猫

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)1月1日

■須藤リカ

「琵琶湖周航の歌」

1.琵琶湖周航の歌

2.あなたのふるさと

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)7月25日

■須藤リカ

「冷えた世代」

1.冷えた世代

2.朝もやにさよならを

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)10月1日

■須藤リカ

「三寺ブルース」

1.三寺ブルース

2.こわれそうな愛

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)8月20日

■須藤リカ/南こうせつとかぐや姫

「海のトリトン」

1.海のトリトン

2.海のファンタジー

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)3月25日

■市川純子

「真珠になるの」

1.真珠になるの

2.バラ咲くたそがれ

オリジナルリリース日：1968年(昭和43年)8月10日

■市川純子

「恋人たち」

1.恋人たち

2.冷たい人

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)6月25日

■市川純子

「孤独な洗礼」

1.孤独な洗礼

2.死んでしまうにはまだ若すぎるから

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)7月20日

■市川純子

「カトレヤの悩み」

1.カトレヤの悩み

2.シャリアピンの指輪

オリジナルリリース日：1974年(昭和49年)4月25日

■田中真規子

「素敵な片想い」

1.素敵な片想い

2.二人の影をふまないで

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)2月1日

■田中真規子

「ラブ・ムーン（LOVE MOON)」

1.ラブ・ムーン（LOVE MOON)

2.涙のランチェリータ（少女）

オリジナルリリース日：1966年(昭和41年)5月10日

■あきひろみ

「大人になったの」

1.大人になったの

2.東京の風の中で

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)9月25日

■あきひろみ

「おねがい列車」

1.おねがい列車

2.愛にいのちを

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)2月25日

■小沢リリ

「愛の教科書」

1.愛の教科書

2.かけがえのないもの

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)3月1日

■小沢リリ

「想い出の街ヨコハマ」

1.想い出の街ヨコハマ

2.あなたとわたし

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)8月20日

■吉井亜樹子

「花が濡れるとき」

1.花が濡れるとき

2.たださみしいの

オリジナルリリース日：1974年(昭和49年)10月25日

■吉井亜樹子

「恋しびれ」

1.恋しびれ

2.夜はエマニエル

オリジナルリリース日：1976年(昭和51年)4月25日

■波純子

「夜蝶ブルース」

1.夜蝶ブルース

2.あの目が憎い

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)7月1日

■波純子

「夜はいろいろ」

1.夜はいろいろ

2.あしたばの女

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)2月25日

■チャッピーズ

「わたしのパンダ」

1.わたしのパンダ

2.好きだから

オリジナルリリース日：1972年(昭和47年)12月20日

■チャッピーズ

「怪獣パラドン」

1.怪獣パラドン(チャッピーズ)

2.にこにこさん(斎藤浩子)

オリジナルリリース日：1973年(昭和48年)2月20日

■青沙れみ

「ひとりぼっちのブルース」

1.ひとりぼっちのブルース

2.渚は蒼くて

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)5月1日

■青沙れみ

「いきあたりばったり」

1.いきあたりばったり

2.うらみごと

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)4月25日

■泉京子

「魔女のブルース」

1.魔女のブルース

2.夜の足音

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日

■佐野ひろ子

「ゆるしてあげない」

1.ゆるしてあげない

2.かわいい涙

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)8月1日

■エル シャトル

「ラブ・スクランブラー」

1.ラブ・スクランブラー

2.バギー野郎

オリジナルリリース日：1979年(昭和54年)5月25日

■プッシーズ

「見えた見えたよ」

1.見えた見えたよ

2.肌色の歌

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)10月25日

■ザ・ツイン

「フルール・ダムール」

1.フルール・ダムール

2.恋をしちゃった

オリジナルリリース日：1970年(昭和45年)8月25日

■高村ルナ

「天使の朝」

1.天使の朝

2.鈍色の雨

オリジナルリリース日：1975年(昭和45年)12月20日

■中田めぐみ

「アキラとタカシ」

1.アキラとタカシ

2.しあわせに狂って

オリジナルリリース日：1971年(昭和46年)9月25日

■南弘子

「夜霧の青山通り」

1.夜霧の青山通り

2.帰って来てね

オリジナルリリース日：1967年(昭和42年)9月1日

■ザ・スノー・ホワイト

「白鳥の星座」

1.白鳥の星座

2.ボンゴとコンガ

オリジナルリリース日：1969年(昭和44年)4月1日