お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が11日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。霜降り明星・粗品（33）の意外な告白に、思わずツッコミを入れた。

22歳男性からの相談に乗った2人。7年交際している同級生の彼女が純粋すぎて親密な行為に一切興味や知識がなく、手つなぎやハグはいいが、キスさえ拒絶反応を示され全く進展しないという悩みが語られた。

吉田は「エッチして恋愛対象じゃなくなることも現実的にあると思う。好きやけど性癖が違いすぎて無理みたいな。エッチしてない時点で彼女のことを全部知ってるとは言えてないような気がするねん」「そういう行為はスケベで下品なものではないからな」と説いた。

対して、粗品は「彼女の気持ちが分からなくない」と吐露した。

「僕ね、高校のとき、性のこと知らなかったんですよ」と自身も知識が浅かったことを告白。「ビデオも見ないんですよね。ウッ！ってなるんですよ。グロい…みたいな。それこそキスとか抱擁してるとこまでで満足、みたいな」と振り返った。

この発言に驚いた吉田は「オマエ、人の心えぐるようなYouTube撮っといて、そこピュアなんや！そんなことある？」とツッコみ、粗品は「えぐるような、て！」苦笑いだった。