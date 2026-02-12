スノーボード男子ハーフパイプ予選

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われ、出場した日本の4選手が決勝進出を決めた。そのなかで日本人トップとなる2位で通過した戸塚優斗（ヨネックス）のパフォーマンスを米解説者も絶賛し、日本勢で最も警戒する存在だと語っている。

3大会連続出場となる戸塚が、息を呑むような豪快なトリックを決めた。

1回目で85.50点をマークして迎えた2回目。スピードに乗って次々と空中に飛び出してトリックを決めると、最後には高難度のフロントサイドトリプルコーク1440を成功させ、得点を91.25点に伸ばした。最高到達点5.3メートル、アベレージで4.5メートルの会心のランに、テレビ中継で解説を務めた青野令氏も「空を飛んでいましたね、完璧ですね」、実況も「異次元です」と唸った。

その衝撃は海外にも広がっている。米放送局「NBC」のストリーミングサービス「ピーコック」で解説を務めたトッド・リチャーズ氏は、1回目から金メダル候補のスコッティ・ジェームズ（オーストラリア）を脅かす一番手として戸塚の名前を挙げており、2回目のランを見終えると「トツカを見くびっちゃだめだぞ」と、あらためて日本勢で最も警戒する存在だと強調していた。



（THE ANSWER編集部）