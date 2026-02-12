Snow Manが2月12日放送の『THE TIME,』（TBS系）に出演。番組公式Xにて、「新曲『STARS』をリリースしたSnow Manにインタビュー」というコメントとともにオフショットが公開された。

【写真＆動画】Snow Manのあったか冬コート姿『THE TIME,』オフショット／「STARS」Rec Video

■宮舘涼太の持つシマエナガちゃんには“だてさま”の文字が

写真では、番組のマスコットキャラクター“シマエナガちゃん”を手にした7人が、温かみのある冬コートスタイルで登場。それぞれのメンバーカラーで名前が記されたシマエナガちゃんにも注目が集まっている。

（左から）袖のストライプ柄が印象的なグレーのコート姿で微笑む深澤辰哉。チェックのロングコートで、“だてさま”と書かれたシマエナガちゃんを手にする宮舘涼太。落ち着いたトーンのロングコートに水色のマフラーを合わせ、シマエナガちゃんをすっぽり包み込みながらピースを見せる阿部亮平。

白いモフモフのコートと金髪がマッチしたラウール。深いグリーンのロングコートでシマエナガちゃんを差し出すように持つ向井康二。マスタードカラーのマフラーにベージュのコート姿で穏やかな笑みを浮かべる渡辺翔太。ロングヘアを下ろし、ツイード風ロングコートでシマエナガちゃんを持ちながらピースを見せる岩本照。

コメント欄には「あべちゃんのシマエナガちゃんマフラーのなかであざとい」「シマエナガちゃんをしまってるあべちゃんを想像したらかわいすぎる」「舘様のだけ“だてさま”なシマエナガちゃんかわいい」「ラウが白コート姿でシマエナガちゃんみたい」「めめだけじゃなくさっくんもお休みしてたときかな」といったファンの声が続々到着。

なお、グループ公式Xでは9人そろったレコーディング風景を収めた「STARS」Rec Videoも公開されている。

■Snow Man『THE TIME,』オフショット

■Snow Man「STARS」Rec Video

Snow Man

