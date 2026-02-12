新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAで過ごすバレンタイン♡」と題し、バレンタイン当日２月14日（土）午前10時より、新作ラブコメアニメを20時間無料一挙放送する。



本企画では、現在放送中の新作冬アニメの中からバレンタインにぴったりのラブコメ作品を厳選し、20時間にわたる無料一挙放送を実施。



胸キュン必至のラインナップは、アイドル×オタク少女のすれ違いラブコメディ『多聞くん今どっち！？』、幼馴染との素直になれない恋模様を描く“最旬幼馴染ラブコメ”『幼馴染とはラブコメにならない』、“二人の王子”の出会いから始まる、きらめく青春ラブストーリー『うるわしの宵の月』、大人気少女漫画が原作で実写ドラマでも一世を風靡した名作ラブコメディの待望のアニメ化『花ざかりの君たちへ』、そして、“正反対”な二人の恋を繊細に描く“等身大ラブコメディ”『正反対な君と僕』の全５作品となっている。



(C)師走ゆき・白泉社／多聞くん今どっち！？製作委員会



(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会



(C)やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会



(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会



(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会】