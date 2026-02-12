紙一枚、ペン一枚ですぐにできる自己分析の方法とは？【心理学の話】

紙一枚、ペン一枚ですぐにできる自己分析の方法とは？

自分に向き合う20項目で新たな一面を発見する

自分ひとりでできる自己認識法もあります。自分のなかにある無意識の感情や欲求を掘り下げるためには「投影法」という性格テストが役立ちます。

投影法に分類されるテストでは「20答法」が手軽で有効です。用意するものは紙とペンだけ。することは「私は◯◯だ」という文章を20個書くだけです。

20個なんて簡単だと思うかもしれませんが、途中でだんだん迷いが出るでしょう。そして内面に踏み込んだ内容になっていくはずです。この20個がスラスラ書けるか、なかなか書けないかでも、つねに自分のことを考えている、自分のことに無頓着、自分に向き合いたくない、などの傾向に気づくことができるでしょう。

書いた20項目の内容については、分析や評価、判断するものではなく、自分が自分をどう思っているかを客観的に知る手段に留めます。自分が向き合っていなかった弱点や、誇らしく思っていること、目指したい姿などが表れていることに気づくかもしれません。

これは「文章完成法」と呼ばれる手法ですが、そのほか、絵を見て吹き出しをつける「バルーンテスト」「あなたを動物に例えると？」などあるものをほかのものに例えさせる「比ゆ法」など、投影法にも複数の手法があります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』