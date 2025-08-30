アストン・ビラvsブライトン スタメン発表
[2.11 プレミアリーグ第26節](ヴィラ・パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ・ボハルデ
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 19 ジェイドン・サンチョ
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
GK 64 J. Wright
DF 3 ビクトル・リンデロフ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 6 ロス・バークリー
FW 18 タミー・エイブラハム
FW 31 レオン・ベイリー
FW 47 Alysson
監督
ウナイ・エメリ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 22 三笘薫
FW 25 ディエゴ・ゴメス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 33 マット・オライリー
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
