ミラノ五輪・フリースタイルスキー女子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝が行われた。上位8人による決勝2回目に、冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00の4位でメダルを逃した。3位で銅メダルのペリーヌ・ラフォン（フランス）と同じ得点だったが、ターン点が高い方が優先されるため届かなかった。

決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出した。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。

3位のラフォンと同点の78.00点。順位決定にはターンの得点が優先される。冨高はわずか0.2点及ばず。スピード、エアの得点は上回ったが、銅メダルを逃し涙した。

20人が進む決勝では2回滑走。1回目の上位8人が2回目に進み、メダルをかけた滑走に臨んだ。モーグルは100点満点の採点競技。コブを滑る技術を得点にした「ターン」が60点、ジャンプ台を使ってトリックを2回行う「エア」とフィニッシュまでのタイムを得点化した「スピード」が各20点。得点の60パーセントを「ターン」が占める。

■冨高中継コメント

「できることは全部出し切れた。悔しい気持ちはある。目指していた自分の一番の滑りはできた。3位通過ということもあって、さっきと同じじゃ勝てないという思いもあった。守りに入るんじゃなくて攻め切ろうと。悔しいが、守ってこの順位になるより、攻めてこの順位なら仕方ない」



