大河原克行のNewsInsight 第418回 「パナソニックミュージアム ものづくりイズム館」閉館に寄せて、歴史的遺産を振り返る (前編)
大阪府門真市のパナソニックミュージアム ものづくりイズム館。2025年12月26日に惜しまれつつも閉館となった
パナソニックの歴史的製品を見ることができる大阪府門真市のパナソニックミュージアム ものづくりイズム館が、2025年12月26日で閉館した。パナソニックミュージアムは、「松下幸之助歴史館」と「ものづくりイズム館」で構成しており、2026年1月5日からは、「松下幸之助歴史館」だけの単独運営となっている。パナソニックグループの歴的的製品を一堂に見る機会は、しばらくなくなってしまいそうだ。閉館直前の12月下旬に「ものづくりイズム館」を訪れてみた。
(前編、中編、後編に分けて記事をお届けします)
○パナソニックの歴史、ものづくりの歴史
パナソニックミュージアムは、創業50周年を記念して、1968年3月7日に開館した「松下電器歴史館」を前身としており、2018年に、パナソニックグループの創業100周年を記念して「パナソニックミュージアム」をオープン。新たに建設した建物を、松下幸之助氏の生き方や考え方を伝承する「松下幸之助歴史館」とし、従来からの建物を、「ものづくりイズム館」としてリニューアルオープンした経緯があった。
「ものづくりイズム館」では、「ものづくりに情熱を注いできたパナソニックグループの先人たちのスピリッツを伝える場」として、約550点の歴代製品を展示してきた。また、年に数回の企画展示も実施し、常設展示とあわせて、パナソニックグループの幹部や社員のほか、海外政府要人や国内外企業の経営トップ、地域住民を中心とした一般に広く公開され、無料で入場できた。
だが、「ものづくりイズム館」の建物は、建設から57年を経過しており、老朽化の課題があったため、2018年のオープン時点から、時期は明確にはしないものの、期間限定の展示施設と位置づけていた。
建物は修繕を重ねながら運営してきたが、2024年5月に、建物内に雨漏りが発生したほか、瓦や外壁の老朽化などが見られたため、2024年7月以降、維持管理の観点から、閉館の検討を開始し、2024年9月頃に、閉館することを内部で決定。2025年8月に正式に公表していた。
12月26日を閉館日としたのは、閉館後の撤去作業などを鑑みたもので、閉館後の跡地の利用については現段階では未定としている。
閉館にあわせた企画展として、「ものづくりイズム館 閉館感謝企画パネル展 開館から57年の軌跡」を開催し、歴史館の開設当時からの写真を紹介したほか、2018年以降に、「ものづくりイズム館」として実施してきた数々の企画展のパネル展示なども行った。
なお、パナソニックグループは1万人の人員削減を発表するなど、大規模な構造改革を実施しているが、今回の「ものづくりイズム館」の閉館は、これらの取り組みとは異なるものだとしている。
「ものづくりイズム館」の閉館に伴い、「パナソニックミュージアム」は、2026年1月5日以降、「松下幸之助歴史館」の単独運営となった。また、隣接する「さくら広場」は「パナソニックミュージアム」の構成から外れるが、パナソニック ホールディングスが引き続き運営することになる。
さらに、旧歴史館時代から「ものづくりイズム館」に設置されていた1970年の大阪万博で展示したタイムカプセル本体は、パナソニックミュージアム敷地内に移設し、来場者引き続き見ることができるようになる。
また、これまで「ものづくりイズム館」に展示していた約550点の歴史商品は、閉館後は本社に移設し、パナソニックグループ社員向けの研修や事業活動などに活用する予定だという。
これまでのように、パナソニックグループの歴史的な製品に、一般ユーザーが、気軽に触れることができる場がなくなるのは残念だ。
それでは、閉館直前に訪れたパナソニックミュージアム「ものづくりイズム館」の様子を、数多くの写真で振り返ってみよう。
京阪電車 西三荘駅から徒歩2分の場所にあるパナソニックミュージアム
これまでは「松下幸之助歴史館」、「ものづくりイズム館」、「さくら広場」でパナソニックミュージアムが構成されていた
パナソニックミュージアム「松下幸之助歴史館」。こちらは継続して運営される
「松下幸之助歴史館」の内部の様子。創業者である松下幸之助氏の生い立ちをめぐりながら、生き方や考え方を知ることができる
隣接する「さくら広場」はパナソニック ホールディングスが引き続き運営する
右側の「松下幸之助歴史館」の横を歩くと「ものづくりイズム館」に着く
2025年12月26日に閉館したパナソニックミュージアム「ものづくりイズム館」。第3次本店を模して造られた
屋根に取り付けられた舵輪は、当時の本店にもつけられていた。針路を定める本店の使命を象徴したという
壁面のレンガタイルは、建物の表情を豊かにする裏足貼りとしている
松下幸之助氏が1958年1月の経営方針発表会で語った「なぜ物をつくるのか」。ものづくりイズム館の原点ともいえる
「モノづくりイズム館」の玄関
「ものづくりイズム館」のエントランスの様子
パナソニックの数々の製品ブランドのロゴが掲示されたコーナー
エントランスを入るとガラス張りになった収蔵庫（STORAGE）があり、テレビやラジオなどの歴史的製品が展示されている
三種の神器と呼ばれた白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機も展示
松下電器／ナショナル時代の白黒テレビCMも放映されていた
1951年に発売された丸型攪拌式電気洗濯機
コンセプトシアターでは映像を通じて、モノづくりへの姿勢について紹介
パナソニックのデザインに関する展示も行っていた
松下幸之助氏が招聘した真野善一氏が最初にデザインした扇風機。1952年に発売したパーソナル扇風機「20B1」
1953年に発売したナショナル5球ジェムスーパー「DX-350」。真野善一氏のデザインによるものだ
高級家具のようなデザインが特徴のアンサンブルステレオ「飛鳥」（1964年発売）と、プラスチックによる成形の幕開けとなったシリンダー型電気掃除機「MC-1000C」（1965年発売）
腕に巻き付けて、ねじるとチューナー部分が現れるデザインを採用したラジオ「パナペットクルン」。1971年の発売
1973年に発売したラジオ「クーガ」。16cm大口径スピーカーによりダイナミックさを強調したデザインが特徴だ
「ものづくりイズム館」に展示されていたタイムカプセル。閉館後は、パナソニックミュージアム正門を入って左手側の植栽内に展示し、誰もが見学できる
実際のタイムカプセルは、大阪城公園内の地中9〜15メートルに埋められている。5000年間保存することを目標に、徹底した保存技術が用いられている
「ものづくりイズム館」で販売していた限定グッズなどの一部商品は、「松下幸之助歴史館」のショップで継続販売する予定だという
展示エリアである「マスターピースギャラリー」への入口。左側には1964年のライフ誌の取材の際に行われた創業者が製品に囲まれた撮影シーンの写真を掲示
マスターピースギャラリーの様子。6つのエリアにわけて製品を展示している
マスターピースギャラリー内では、随所に松下幸之助氏の言葉が記されていた
「くらしに自由を」をテーマにしたエリアは、軽薄短小を特徴にした製品を展示
カセットICの名称で人気を集めた超小型テープレコーダー「ミニカセットRQ-210」。1968年に発売
長薄型ラジオ「ペッパー」。薄さ12.7mmを実現し、Yシャツのポケットに入れることができた。1977年の発売
世界で初めて6時間記録を可能にしたビデオ「ハンディマックロード」。1980年発売
1985年に発売した日本初のVHS一体型ビデオカメラ「NV-M1」
ポータブルCDプレーヤー「CDer SL-XP5」。新開発の両面非球面一体成型ガラスを採用。1987年に発売した
世界で初めて手ブレ補正機能を搭載したコンパクトデジカメ「DMC-FX5」。2003年に発売した
「くらしに家事楽を」をテーマに、炊事、洗濯、掃除といった家事を楽に、楽しくする製品を展示
噴流式電気洗濯機。初めて手回しハンドル式の絞り機を搭載した。1954年の発売
日本で初めてとなる電気式衣類乾燥機「MK-800」。1959年に発売した
二層式洗濯機の代表製品となった自動脱水洗濯機「うず潮 N-3000」。繊維に応じた水流機能を搭載していた。発売は1966年
「うず潮」の広告。暮らしをいろどる模様シリーズとして販売された
1960年にパナソニックが発売した電気自動皿洗機「MR-500」。強力ポンプを使用した回転噴射方式により、食器の油や米粒も洗浄できた
1台で電子レンジ、オーブン、グリルの機能を持つ「エレック&オーブン NE-8500」。1978年に発売した
1959年に発売した電気自動炊飯器「SR-15」。米ロサンゼルス市建築安全局電気試験所から、日本の電化製品として初めてLAマークを取得した
日本初の電磁誘導加熱採用のIHジャー炊飯器「にっぽん炊き SR-IH18」。1988年に発売
パナソニック初のホームベーカリー「SD-BT2」。材料をセットするだけで、自動でパンづくりを行う。「炊飯器以来の発明です」がキャッチフレーズだった。1987年に発売
世界初のオールメタル加熱方式を採用した家庭用IHクッキングヒーター「KZ-321MS」。多層鍋や銅鍋、アルミ鍋の使用が可能になった。2002年の発売
1977年に発売した2ドア冷蔵庫。食品のまとめ買いに対応してフリーザーを大型化した。製品名は「ちょっと大きめ花束」というユニークなものだった
世界初となる自動吸引、排出技術による「フィルターお掃除ロボット」を搭載したルームエアコン「CS-E255A」。10年間、お手入れが不要であることを訴求した。2005年に発売
三洋電機が1968年に発売した世界初のカセット集塵方式を採用した掃除機「太郎 SC-3000」。手を汚さずに簡単にゴミを捨てることができた
1927年に発売したスーパーアイロン。パナソニック初の電気アイロンで、他社製品に比べて3割以上安く製造したという
電気アイロンの広告。当時は木箱に入って販売されていた。重いアイロンが収納できるようにするための工夫。利用者の声を聞いて改良したという
日本初のコードレススチームアイロン「Se・Pa・Re（セパレ） NI-S2000L」。発売は1988年
光触媒コーティング外装材「光セラ」。光触媒の力で汚れを分解して、雨で洗い流すことができる壁材。2002年に発売した
2006年に発売した全自動おそうじトイレ「アラウーノ」。世界で初めて泡で洗い落とす機能を搭載した
「くらしに安心を」では、タフや長寿命に特徴を持つ製品を展示
1923年に発売した砲弾型電池式自転車用ランプ「エキセルランプ」。10倍の点灯時間が特徴だった
パナソニックが初めて乾電池を発売したのは1931年。主にランプ用として使用された
日本初の金属外装構造乾電池「ハイパー乾電池」保存性や持続時間が向上した。1954年の発売
1963年に発売した電解二酸化マンガンを使用の「Hi-Top」。電池寿命を2倍に伸ばした
1958年に発売した公共住宅用指定換気扇。公団と共同開発し、工業所有権を公開して業界の発展に貢献した
住宅用「雨とい」も発売。耐腐食性があるプラスチックに高強度のスチール芯を入れ、一体成型した。製品名は「アイアン」。1981年に発売
1996年に発売したタフブック「CF-25」。現場特化型の堅牢パソコンだ
タフブックの広告のひとつ。「厳地対応」という言葉から、厳しい環境での利用を想定した仕様であることが伝わる
水の上に水平に浮かぶ防水型携帯ラジオ「マリン1号」。1974年に発売
パルック蛍光灯は、日本初の高効率・高演色性蛍光灯だ。1977年に発売した
1979年に発売した充電ドライバー「EZ5000」は、パナソニック初の充電工具だ
