とたが、10月9日に劇場公開される映画『どこよりも遠い場所にいる君へ』の劇中歌を担当することを発表した。

「どこよりも遠い場所にいる君へ」は、2025年に『カフネ』で第22回本屋大賞を受賞した、阿部暁子による同題の青春小説のアニメ映画化作品で、少年少女の揺れる想いと秘密が複雑に絡み合うストーリーになっている。とたが書き下ろした劇中歌「鳳仙花」は、今回の発表と合わせて公開された超特報映像で聴くことができる。

https://youtu.be/f4IwK9EtKeU

◾️とた コメント

劇中歌「鳳仙花」を担当させていただきました。この楽曲は和希達の住む采岐島の風景に想いを馳せて制作したものです。風の音、潮の香り、海の色を映した空の鮮やかさ、それを感じ取る和希の視点、その全てを曲に込めました。制作をする中でどこよりも遠い場所にいるはずの和希が、私も同じ空気を吸っているように感じて、不思議と吸い寄せられる作品だなと思いました。

劇中歌ということで、普段の歌物とは異なる制作の仕方をしています。映像主導の音、音主導の映像、監督とのやり取りを何度も繰り返し、采岐島の風の匂いがする曲に仕上がったと思います。私にとっても、初めて映画のスピーカーから自分の曲が流れるということで、想像するだけでわくわくしています。映画をご覧になる方には、是非「鳳仙花」にも注目してご覧いただけたらうれしいです。

とたは、3年ぶりとなるアルバムの2作品のリリースを発表しており、2月11日に『Sebone -脊椎盤-』を配信リリースした。3月25日には『Sebone -脊髄盤-』を配信リリースするとともに、それぞれをCDでもリリースする。

◾️アルバム『Sebone -脊椎盤-』

配信：2026年2月11日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,900円（税込）品番：PCCA-06465

配信：https://lnk.to/Sebone_Sekitsui

CD予約：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤-』

配信：2026年3月25日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,500円（税込）品番：PCCA-06464

Pre-add / Pre-save：https://lnk.to/Sebone_Sekizui

CD予約：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤+脊椎盤-』 [完全生産限定/2CD+DVD+T-shirt]

CD only（限定盤）：2026年3月25日（水）リリース

予約：https://lnk.to/Sebone_CD 価格：9,900円（税込）品番：PCCA-06463

※紙ジャケ仕様

※A4サイズBOX仕様

【限定盤予約受付期間】〜2026年2月10日（火）まで

※2026年2月10日（火）の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日17:00までとなります

※PC SHOPのみ予約締め切りは、2026年2月9日（月）17:59までとなります ▼収録曲

