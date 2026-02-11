東大博士課程の韓国人留学生が解説、なぜ韓国は“美容大国”なのか？就活や恋愛における外見の重要性
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国が美意識重視な理由3つ🧐」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、韓国人が美容や外見に人一倍気を遣う社会的・文化的背景を解説した。
動画でパクくん氏は、韓国の過剰とも思える美意識について「たまたまじゃないです。そこには社会的な必然と文化的な正当性があります」と指摘。その理由を「競争」「趣味（ゲーム化）」「文化」の3つの観点から説明した。
まず「競争」について、パクくん氏は韓国が極度の競争社会である点を挙げる。特に就職活動では、学歴や語学スコアなどのスペックが皆横並びになりやすく、「差がつきにくくなりすぎた社会」であると分析。そこで重要になるのが「第一印象、見た目」だという。氏によれば、韓国では履歴書の写真にプロのヘアメイクをつけたり、面接での印象を良くするために美容に投資したりすることは珍しくなく、「就活は戦争です。武器を一つでも増やさなければいけません」と、その切実さを語った。この傾向は恋愛や結婚市場でも同様で、見た目を整えることは「努力の証」であり「自己啓発」の一環と捉えられている側面があるとした。
次にパクくん氏は、美の追求が「ゲーム化」しているというユニークな視点を提示する。スキンケアやジム、美容施術といった努力が、もはや義務ではなく「遊びに消化されている」と解説。ジム通いはキャラクターの「レベル上げ」、無数のコスメから自分に合うものを探すのは「ガチャ」、プチ整形は「アバターのカスタム」といった感覚で、多くの若者が楽しんでいるという。そして、その成果をInstagramなどのSNSで発表し、他者からの「いいね」やコメントによって達成感を得るというサイクルが生まれていると述べた。
最後に「文化」的背景として、K-POPや韓国ドラマの影響を挙げる。BTSやaespaなど、人間離れしたビジュアルのアイドルが美の基準となり、「あれが普通だよね」という意識が国民に内面化されていると指摘。また、他人の目を常に意識する儒教文化の名残から、「外見を整えることは相手に失礼のない態度、社会的な礼儀」という価値観が根付いていることも解説した。
パクくん氏は、こうした背景から韓国社会における美の追求は、単なる見栄ではなく「生き残るための装備」であり、自己表現の「エンタメ」でもあると結論付けた。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。