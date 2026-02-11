パンサー尾形の妻、「矯正するかしないか…」７歳長女悩み明かす
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが８日、オフィシャルブログを更新。７歳の長女・さくらちゃんの「歯の悩み」について母としての思いをつづった。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「歯のこと」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「最近、矯正するかしないかで悩んでるさくちゃん」と切り出し、娘が前歯の出具合を気にし始めていることを明かした。あわせて、白いシャツにベージュのベスト、チェック柄のスカートを合わせたナチュラルで可愛らしいコーディネートに身を包み、ハートポーズを見せる愛らしい娘の姿を公開。
あいさんによると、娘は「前歯が出てるのがとっても気になるみたい！！」と感じている一方で「でも痛いのは嫌なので、まだやらない！って言ってる」と矯正治療への不安もある様子。歯科医院を受診し相談したところ「少しだけ出てるかなーって言われて、それから気になってるみたい」と医師の言葉をきっかけに意識するようになったことを明かした。
この投稿にファンから「うちは逆で反対咬合で、先月からマウスピース矯正始めましたぁー！」「早め早めがいいです」「やるならすぐ始めた方が良いです！」「予防矯正でトレーニングに通い続けたら骨格も姿勢も変わってきました！」「呼吸が整うから寝相も良くなったらしい」「小５から寝るときだけ装着する マウスピース矯正を始めて歯並びもきれいになりました！」などの声が寄せられている。
あいさんと尾形は2017年に結婚し、2018年に長女・さくらちゃんが誕生。ブログでは、家族の日常や子育てのリアルな思いを発信し、幅広い世代から支持を集めている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「歯のこと」と題してブログを更新したあいさん。絵文字を交えながら「最近、矯正するかしないかで悩んでるさくちゃん」と切り出し、娘が前歯の出具合を気にし始めていることを明かした。あわせて、白いシャツにベージュのベスト、チェック柄のスカートを合わせたナチュラルで可愛らしいコーディネートに身を包み、ハートポーズを見せる愛らしい娘の姿を公開。
この投稿にファンから「うちは逆で反対咬合で、先月からマウスピース矯正始めましたぁー！」「早め早めがいいです」「やるならすぐ始めた方が良いです！」「予防矯正でトレーニングに通い続けたら骨格も姿勢も変わってきました！」「呼吸が整うから寝相も良くなったらしい」「小５から寝るときだけ装着する マウスピース矯正を始めて歯並びもきれいになりました！」などの声が寄せられている。
あいさんと尾形は2017年に結婚し、2018年に長女・さくらちゃんが誕生。ブログでは、家族の日常や子育てのリアルな思いを発信し、幅広い世代から支持を集めている。