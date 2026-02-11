ホテル椿山荘東京は、「春のランチ＆ディナービュッフェ」を2月11日から4月12日までの特定日に開催する。

ランチは、海鮮を盛り付けたちらし寿司、2種類のソースで味わうビーフステーキ、四川風麻婆豆腐などのメイン料理に加え、桜豆腐や宇治抹茶蕎麦、生ハムとマンゴーのバラの香り添えなどをそろえる。ディナーでは、サーロインローストビーフや椿油入りの油で揚げる海老と春野菜の天麩羅などを提供し、大人には1人1皿限定の「牡丹海老の握り寿司と白海老磯海苔巻き」、小学生と幼児にはプチギフトを用意する。デザートは、椿茶と桜を組み合わせたシフォンケーキや宇治抹茶のティラミス、カスタードプリンなどに加え、ディナー限定でチェリージュビレやワッフルフルーツサンド、ライブキッチンで仕上げるシュークリームも提供する。

場所はバンケット棟宴会場。時間はランチが正午から午後2時半までの2部、ディナーが午後6時から8時半までの2部で、いずれも2時間制。料金は大人8,500円から、小学生3,500円から、幼児2,500円から。税・サービス料込。ディナービュッフェと朝食付きのステイプランも販売する。