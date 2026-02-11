ゴールを決めたシェシュコ　photo/Getty Images

写真拡大

10日(現地時間)、プレミアリーグ第26節でウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドが対戦し、1-1の引き分けに終わった。

ともに連勝をめざすチーム同士の対戦は、互いに相手の出方を伺う膠着した試合展開となり、前半は0-0のスコアレスで折り返した。

しかし、後半に入ると試合は一気に動き出す。先手を取ったのはウェストハムだった。50分、右サイドでボールを受けたジャロッド・ボーウェンがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをトマーシュ・ソーチェクがニアサイドで左足を出してゴールに流し込んでウェストハムが先制点を奪った。

1点を追う展開となったユナイテッドはすぐさま攻勢に転じ、ウェストハムを押し込む。その流れの中から63分にコビー・メイヌーの右サイドからのクロスボールをゴール前に走り込んだカゼミロがヘディングでゴールに叩き込んで同点に追いついたかに見えたが、VARの結果カゼミロの位置がオフサイドポジションだったとしてゴールは認められなかった。

それでも攻撃の手を緩めないユナイテッドは、69分にマテウス・クーニャに代えてベンヤミン・シェシュコを投入。高さのあるシェシュコを前線に置き、攻め手を変えながらウェストハムゴールに迫る。

そして、この猛攻が土壇場で実を結ぶ。後半アディショナルタイム6分、ブライアン・エンベウモが右サイドから蹴り込んだ浮き球のクロスボールをゴール前に走り込んできたシェシュコが右足で押し込み、ユナイテッドがついにウェストハムゴールをこじ開けて同点に追いつく。

試合はその直後にタイムアップとなり、1-1で両者勝ち点1ずつを分け合うドロー決着となった。

［スコア］
ウェストハム 1-1 マンチェスター・ユナイテッド

［得点者］
ウェストハム
トマーシュ・ソーチェク(50)

マンチェスター・ユナイテッド
ベンヤミン・シェシュコ(90+6)