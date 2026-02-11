10日(現地時間)、プレミアリーグ第26節でウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドが対戦し、1-1の引き分けに終わった。



ともに連勝をめざすチーム同士の対戦は、互いに相手の出方を伺う膠着した試合展開となり、前半は0-0のスコアレスで折り返した。



しかし、後半に入ると試合は一気に動き出す。先手を取ったのはウェストハムだった。50分、右サイドでボールを受けたジャロッド・ボーウェンがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをトマーシュ・ソーチェクがニアサイドで左足を出してゴールに流し込んでウェストハムが先制点を奪った。





1点を追う展開となったユナイテッドはすぐさま攻勢に転じ、ウェストハムを押し込む。その流れの中から63分にコビー・メイヌーの右サイドからのクロスボールをゴール前に走り込んだカゼミロがヘディングでゴールに叩き込んで同点に追いついたかに見えたが、VARの結果カゼミロの位置がオフサイドポジションだったとしてゴールは認められなかった。それでも攻撃の手を緩めないユナイテッドは、69分にマテウス・クーニャに代えてベンヤミン・シェシュコを投入。高さのあるシェシュコを前線に置き、攻め手を変えながらウェストハムゴールに迫る。そして、この猛攻が土壇場で実を結ぶ。後半アディショナルタイム6分、ブライアン・エンベウモが右サイドから蹴り込んだ浮き球のクロスボールをゴール前に走り込んできたシェシュコが右足で押し込み、ユナイテッドがついにウェストハムゴールをこじ開けて同点に追いつく。試合はその直後にタイムアップとなり、1-1で両者勝ち点1ずつを分け合うドロー決着となった。［スコア］ウェストハム 1-1 マンチェスター・ユナイテッド［得点者］ウェストハムトマーシュ・ソーチェク(50)マンチェスター・ユナイテッドベンヤミン・シェシュコ(90+6)