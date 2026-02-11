¤À¤«¤é²ñµÄ¤¬Ž¢¤·¡¼¤óŽ£¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä"»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Ê¤¤¾å»Ê"¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¤Ž¢¾åºÂŽ£¤Ç¤âŽ¢²¼ºÂŽ£¤Ç¤â¤Ê¤¤°ÌÃÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹â¸¶ÈþÍ³µª¡Ø¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï25Ê¬¤Ç¡Ö¾ì½ê¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²ñµÄ¤ÎÈ¯¸À¿ô¡×¤ÏºÂÀÊ°ÌÃÖ¤ÇÊÑ¤ï¤ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦Çº¤à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë2¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸¦½¤¤ÇÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£IT¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬Âè3¤ÎÍ×ÁÇ¡¢¡Ö¾ì¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ì¡×¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÀ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¼«Î§À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹ºÂÀÊÇÛÃÖ¤«¤é¡¢·èÃÇ¤òÁá¤á¤ëÊýË¡¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë´Ä¶¤Þ¤Ç¡½¡½ÌÀÆü¤«¤é¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¾ì¤Î¤·¤«¤±¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â²ñµÄ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¼Ò°÷¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Æþ¼Ò3Ç¯ÌÜ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤«°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÉôÄ¹¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤È¤¯¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£ÉáÃÊ¤Î»¨ÃÌ¤Ç¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¡¢ÌÌÇò¤¤Äó°Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤Ë¸ý¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËè²ó¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉôÄ¹¤Ï±ü¤ÎÀÊ¡¢¥É¥¢¤Î¶á¤¯¤ËºÂ¤ë¿Í¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¼¼¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î°ìÈÖÃ¼¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡ÖÃ¼¤ÎÀÊ¡×¤ËºÂ¤ë¤È¡¢È¯¸À¤¬¸º¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃ¼¤ÎÀÊ¡×¤ÎÈ¯¸À¤¬¸º¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
Ã¼¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë3¤Ä¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡É½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡½¡½»ëÌî60ÅÙ¤ÎË¡Â§¡Û
¿Í¤Ï»ëÌî¤ÎÃæ¿´Ìó60ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤òÀµ³Î¤ËÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÏ°Ï¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¡¢É½¾ð¤«¤é°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²ñÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¾¯¤·¼ó¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤ÇÊ£¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ê¡¢È¿±þ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ã¼¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»ëÌî¤Î³°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢É½¾ð¤ä»ëÀþ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¯¤¤¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¡¢È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¢Á´°÷¤Î»ëÀþ¤¬°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ë¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¼¤ÎÀÊ¤«¤éÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤¬°ìÀÆ¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ëÀþ¤Î½¸Ãæ¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢È¯¸À¤ò¹µ¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ã¼¤ÎÀÊ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¸ú²Ì¡½¡½¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¡½¡½¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡È¶ÛÄ¥¤ÎÀÊ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ÷Î¥¤¬È¯¸À¤ò±ó¤¶¤±¤ë¡Û
µÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤«¤é±ó¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Ï¡¢»ëÀþ¤äÈ¯¸À¤ÎÎ®¤ì¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Çö¤ì¡¢È¯¸À°ÕÍß¤äÆâÍÆ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¼¤ÎÀÊ¤«¤éÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¼¤òÂç¤¤¯Ä¥¤ê¾å¤²¡¢¼ó¤ò²ó¤·¤ÆÁ´°÷¤ò¸«ÅÏ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÈÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÏÃ¤·¤Å¤é¤¤»ÑÀª¡×¤¬¡¢È¯¸À¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖºÂÀÊ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡×¤Ç¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë
¡ÚÁ´°÷¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ëÀÊ¤ËºÂ¤ë¡Û
¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Á´°÷¤Î´é¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï±ß·Á¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¹¤®¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢Ã¼¤Î¿Í¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ß·Á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀ©¤äºÂÀÊ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Ëè²ó°ã¤¦°ÌÃÖ¤ËºÂ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢È¯¸À¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢²ñµÄÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤¬³èÀ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎºÂ¤ë°ÌÃÖ¤âÈ¯¸ÀÎÌ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
B¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃæ±û
C¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃ¼
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¡×¤òÌµ¸À¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡ÖÃ¼¤Ã¤³¡¦²£ÊÂ¤Ó¡×¤ËºÂ¤ë¤È¤¤¤¤
¡ÚAÀÊ¡Ê¤ªÃÂÀ¸ÆüÀÊ¡Ë¡§¡Ö»Ø¼¨ÂÔ¤Á¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Û
ºÇ¤â¸«À²¤é¤·¤Î¤è¤¤¾åºÂ¡Ê¤«¤ß¤¶¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ºÂ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö¸«²¼¤í¤¹¡×¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£²ñµÄ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÎÊó¹ð¡×¤È¤¤¤¦°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼çÂÎÀ¤¬Äã²¼¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚBÀÊ¡ÊÃæ±û°ÌÃÖ¡Ë¡§¡Ö°µÎÏ¤È¶ÛÄ¥¡×¤¬¹â¤Þ¤ë¡Û
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ãæ±û¤ËºÂ¤ë¤È¡¢È¯¸À¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥À¡¼Ãæ¿´¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾ï¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°µÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖÊó¹ð¤Î±ýÉü¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCÀÊ¡ÊÃ¼¡¦²£ÊÂ¤Ó°ÌÃÖ¡Ë¡§¡ÖÇ¤¤»¤Æ¸«¼é¤ë¡×¸ú²Ì¡Û
°ì¸«¡ÖËµ´Ñ¼Ô¤ÎÀÊ¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢°Õ¸«¤ò½Ð¤¹Í¾Çò¡×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÃç´Ö¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿´ÍýÅªµ÷Î¥¤¬¼«Á³¤È½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯¸À¤¬Áý¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡ÈÈ¯¸À¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡É
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃ¼¤ÎCÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Î§À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯È¯¸À¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²²ñµÄ¤äÃç´Ö¤È¤Î²ñµÄ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Ëè²óºÂÀÊ¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÂ¤ë°ÌÃÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¥Á¡¼¥à¤ÎÄ«Îé¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÂÀÊ¤ò¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢Ãæ±û¤ËºÂ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÄó°Æ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃæ±û¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÎÌ¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¿Í¤¬Æ±¤¸ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¡ÖÎ©¤Ä¡×¤À¤±¤Ç·èÃÇ¤¬Áá¤Þ¤ë
¡Ö¤³¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦11»þ¡£µÄÂê¤Ï¿ÊÄ½³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÏÃ¤¬¤½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤ÏÍè½µ¤Þ¤¿¸¡Æ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¡£
·ë¶É¡¢½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤ÏÀèÁ÷¤ê¡£¤³¤ó¤Ê¸÷·Ê¡¢³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡²ñµÄ¤¬Ä¹°ú¤¯ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤Ë¿¼¤¯¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¡Öº£¤Ï¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢µÄÏÀ¤ÏÆ²¡¹½ä¤ê¤Ë¡£²ò·èºö¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É´ÊÃ±¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÎ©¤Ä¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÎ©¤Ä¤ÈÇ¾¤¬³ÐÀÃ¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ê¡¢È½ÃÇ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ÑÀª¤ò´¶¤¸¼è¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Õ¼±¤è¤êÀè¤ËÇ¾¤Î¾õÂÖ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ìÎ®¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢Ì²µ¤¤¬³Ð¤á¤ÆÈ¯ÁÛ¤¬ºã¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤À¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤Ø¤Î·Ú¤¤Éé²Ù¤¬¡¢¡ÖÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¤Þ¤È¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤¬Ã»¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢·èÃÇ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Bluedorn¤é¡Ê1999¡Ë¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤è¤ê¡¢Ê¿¶Ñ34¡óÁá¤¯·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¡¢·èÄê¤Î¼Á¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Î©¤Ä¸ú²Ì¤Ï15¡Á45Ê¬¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏµÕ¤ËÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ä¡¢ºÂ°Ì¤È¸ò¸ß¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»È¤¤Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¶õ´Ö¡É¤Î¾ò·ï
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÑÀª¤ä´Ä¶¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢»×¹Í¤ä¶¨ÎÏ¤Î¼Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Î©¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¶¨ÎÏ¤â¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Û¤«¤Î¼Â¸³¡ÊKnight&Baer,2014¡Ë¤Ç¤â¡¢ÈóºÂ°Ì¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¾ðÊó¤Î¿¼¤¤¸¡Æ¤¤ä¶¨ÎÏ¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²ñµÄ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤é¤À¤é´¶¡×¤¬¾Ã¤¨¡¢»þ´Ö°Õ¼±¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¬Á´°÷¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢±ß·Á¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¯¤«¡¢¹ø¹â¤Î¼ýÇ¼¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ò¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉáÃÊºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÊ¤ä¡¢Æü¾ïÆ°Àþ¤«¤é¶á¤¤¤³¤È
¡¦ÌÀ¤ë¤¯¡¢Áë¤«¤é·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê
¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼þ°Ï¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤³¤È
¡¦³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È
°Ø»Ò¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¾ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎ©¤Ã¤Æ10Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯
¤¢¤Ê¤¿¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë°Ø»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡½¡½¡¢¤½¤ÎÏÃ¤·Êý¤â·è¤áÊý¤â¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡È¾ì¡É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿×Â®¤Ë·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÊ¸²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤Æ10Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÂ¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Î©¤Ä¤È¡ÖÁá¤¯·è¤á¤è¤¦¡×¤ËÇ¾¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢45Ê¬¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤ÊÊ£»¨¤Ê°Æ·ï¤Ï¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬È½ÃÇ¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢Î©¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡¦Awad, S., Debatin, T., & Ziegler, A. (2021). Embodiment: I sat, I felt, I performed - Posture effects on mood and cognitive performance. Acta Psychologica, 218, 103353.
¡¦Bluedorn, A. C., Turban, D. B., & Love, M. S. (1999). ¡ÈThe Effects of Stand-up and Sit-down Meeting Formats on Meeting Outcomes.¡ÉJournal of Applied Psychology, 84(2), 277-285.
¡¦Knight, A. P., & Baer, M. (2014). Get up, stand up: The effects of a non-sedentary workspace on information elaboration and group performance. Social Psychological and Personality Science, 5(8), 910-917.
----------
¹â¸¶ ÈþÍ³µª¡Ê¤¿¤«¤Ï¤é¡¦¤ß¤æ¤¡Ë
°ìµé·úÃÛ»Î¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý³Ø¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö
Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£¿¦¶ÈÇ½ÎÏ³«È¯Áí¹çÂç³Ø¹»¹Ö»Õ¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÎò30Ç¯Ä¶¡¢Îß·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Î´Ö¼è¤ê»ØÆ³¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¿´Íý³Ø¡¦Ç¾²Ê³Ø¡¦¹ÔÆ°²Ê³Ø¡¦À¸ÂÖ³Ø¤Ê¤É¡¢Â¿Ê¬Ìî¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÅý¹ç¤·¡¢¡Ö¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý(r)¡×¤òÂÎ·Ï²½¡£¿¼ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò°ú¤½Ð¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖLDN¥á¥½¥Ã¥É(r)¡×¤ò³«È¯¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤ÎË¡Â§¡Ù(ÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò)¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê°ìµé·úÃÛ»Î¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿´Íý³Ø¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö ¹â¸¶ ÈþÍ³µª¡Ë