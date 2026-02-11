米倉涼子（50）が10日、都内で行われた主演映画「エンジェルフライト THE MOVIE」（堀切園健太郎監督、Amazonプライムビデオで13日から配信）完成披露試写会に登壇した。今年1月に、関東信越厚生局麻薬取締部が麻薬取締法違反容疑などで書類送検も、同30日に不起訴処分となった一連の問題で活動を自粛し、25年6月に都内で行われたイベント以来243日ぶりの公の場。「無事に配信ができて、本当にうれしく思っています」などと感謝し、涙した。

◇ ◇ ◇

米倉は、意を決するかのように1歩、2歩と大股で踏み込みステージに上がった。一礼すると「本日、こうやって板の上に立たせていただけるのも、ファンの方々の熱い思い、スタッフの方の手厚いサポートのおかげ。ここにいられることに感謝しております」と感謝。「久しぶりに（共演の）皆さんと一緒に登壇できていることを本当に感謝し、うれしく思っております」と言うと、うつむき涙した。

遠藤憲一（64）から「良かったね！ 涼子ちゃん、元気です！」と声をかけられ、肩をたたかれ、左手を上げられると、また涙。「涼子ちゃんが、こんな緊張しているの見るのは初めて。頑張ってきたね」などと褒められると「緊張してます」と吐露した。

さらに、遠藤から「頑張ってきたね。やっぱり華やかでパワフルな涼子ちゃんなしにできない作品」などと褒められると、照れ笑いを浮かべた。そして「エンケンさんが良いこと言ってくれる先に、メチャクチャ格好いい人が見える。動揺しちゃって…いい男がいる」と城田優（40）を見つめる、らしい顔も見せた。

23年3月にドラマ版「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が配信されてから3年。「ドラマシリーズから、ビックリするくらいの支持を頂き、うれしく思います。期待の声があったから映画サイズに仕上がった」と観客にも感謝を重ねた。ただ終始、過緊張状態で、言葉が詰まり、もつれる様子も散見された。共演陣に支えられ「一生懸命、立っています」と口にする米倉に、騒動以前の“強い女”の象徴のような、威風堂々とした面影は、かけらもなかった。【村上幸将】

◆米倉問題の経緯 一部週刊誌が25年10月に、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報道。米倉は同12月26日に公式サイトで文書を発表し「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と報道を認めた上で「捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とコメント。今年1月には、大麻や麻薬を含む液体などを25年8月に所持した疑いで書類送検も1月30日に東京地検が不起訴とした。翌31日に声明を発表し「私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」とした。