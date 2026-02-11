NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥­¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î°ì²È¤¬·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤Î°ì²È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃë´Ö¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¸¸¥¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë»Ë¼Â¤ËÇ÷¤ë¡½¡½¡£
¢£È¬±À¤Ï¡È¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹âµë¼è¤ê¡É

¼Ú¶âÊÖºÑ¤·¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³Æ±¾ð¤¬¼»ÅÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¡Ä¡ÄNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè18½µ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£

¤Ä¤¤¤Ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¥È¥­¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤é¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬µ­»ö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆÍÁ³»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£¥È¥­¤ÏÆ¬¤ËÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥´¥ß¤¬¤Ö¤Á¤Þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢³¹¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Âå¤Î¾¾¹¾»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷É¾Èï³²‼

»Ë¼Â¤Ç¤â¡¢È¬±À¤È·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¥»¥Ä¤¬¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£

³Î¤«¤Ë¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¼»ÅÊ¤¹¤ëÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤Ï·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊ¸¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿·Ê¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

·îµë100±ß¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹âµë¤À¡£¶µ°÷¤Ç¤âÌò¿Í¤Ç¤â¡¢µëÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ20±ßÄøÅÙ¤Ê¿Í¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢È¬±À¤Ï·îµë100±ß¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡Ö¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤è¤¦¤Ï¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Î°ð³À²È¤È¾®Àô²È¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ¬±À¤Ë¤¿¤«¤ë´óÀ¸Ãî¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë‼

¢£¿Í¡¹¤Î¼Ù¿ä¡¢±½ÏÃ¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤­¤ë

¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ì·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê±üÍÍ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ë¥»¥Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£

Åö»þ¡¢ÂçÄñ¤Î¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÄ®¤Ç¸«¤«¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÀ¸¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·îµë100±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Î²È¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ã¤¤½÷¤¬½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¾ª¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ë×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ù¿ä¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤¡£¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤¿±½ÏÃ¤¬¿¿¼Â¤È¤·¤Æ¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£

¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿È¤òÇä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö·îµë100±ß¤À¤«¤é¤Ê¡£¤¤¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤­¤ë¤ï¤±¤À¡×

¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤±½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¡ÊÍÜ²È¡Ë¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±½¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤ÏË×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡¢¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡Ö°ð³À¤À¤±¡¢¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ó¤Ë±½¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£

¢£¡Ö´°Á´¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×°ð³À²È

ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÉð»Î¤Î¿ÈÊ¬¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£Ï½¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ»ÎÂ²¤¿¤Á¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Æü¸Û¤¤¤Î»Å»ö¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢²û¤Ï´¨¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸µ»ÎÂ²¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ð³À²È¤À¤±¤ÏÌ¼¤¬·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤Î²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼»ÅÊ¡¢ÊÎ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ©¤«¤ÊÁ¢Ë¾¤¬±²´¬¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£

ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤ÇÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

È¬±À¤¬¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤Ë¤Ï¡¢ÍÜÉãÊì¤ÈÁÄÉã¤¬¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¾®Àô²È¤Ë¤Ï¼ÂÊì¤¬¤¤¤ë¡£Î¾²È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®Àô°ìÍº¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹¡¢1950Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£

¤Þ¤º¡¢°ð³À²È¤Î¾õ¶·¡£°ìÍº¤Ï¥»¥Ä¤¬Á°É×¤È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î°ð³À²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Ìµºâ»º¤Î¾å¤Ë¾°¼Ú¶â¤Î¤¢¤ë²È¡¢¤·¤«¤âÃË¤ÏÆ¯¤¯½Ñ¤òÃÎ¤é¤º¡¢Æ¯¤­¼ê¤È¤Æ¤Ï»ÅÎ©Êª¤¹¤ë¸È¤Èµ¡¿¥¤ë¸Ê¤¬ºÊ¥»¥Ä¤Î¤ß¡Ä¡Ä

¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ð³À²È¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¼ê¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡£¼ýÆþ¸»¤Ï¸È¤Î»ÅÎ©Êª¤È¥»¥Ä¤Îµ¡¿¥¤ê¤À¤±¡£´°Á´¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£

¢£¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¥«¥Ä¥«¥Ä¡×¤Ê¾®Àô²È

°ìÊý¡¢¾®Àô²È¤Ï¤É¤¦¤«¡£°ìÍº¤ÏÁÄÉã¤Î¾®ÀôÌ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Û¤«¤Î¿ÆÀÌ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤À¤è¤¤Êý¤Ç¡¢ÌÀ¼£25Ç¯¡Ê1892Ç¯¡Ë¥ê¥å¡¼¥Þ¥Á¥¹¤¬¹â¤¸¤Æ»à¤Ì¤ëËø¡¢¼«Èñ¤Ç°å¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ê¡¢ºÊ»ÒÃ£¤ò¤â²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¼Ú¶âÅù¤Ï°ìÊ¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¾®Àô²È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼Ú¶â¤â¤Ê¤¯¡¢°å¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£

¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥­¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤³¤ì¤ÏµÓ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ë¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àô²È¤Ï»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¤Ç»Ï¤á¤¿»ö¶È¤Çº¤µç¤·¡¢¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤¬Êª¸ð¤¤¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¬±À¤¬¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ëºÝ¡¢¼ÂÊì¥Á¥¨¤Ï·ÐºÑ±ç½õ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¥«¥Ä¥«¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ûÈ¬±À¡¦¥»¥Ä¤ÎÀ¤ÂÓ
¡¦ºÇ°¦¤Î¥»¥Ä¤È½÷Ãæ¤ò¸Û¤Ã¤ÆÀ¸³è

¡û°ð³À²È
¡¦ÍÜÉãÊì¤ÈÁÄÉã
¡¦Êì¿Æ°Ê³°¤Ï²õÌÇÅª¤ËÀ¸³èÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥È¤òÊú¤¨¤¿²È

¡û¾®Àô²È
¡¦¿©¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤ÐÊª¸ð¤¤¤â¼­¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ
¡¦¤·¤«¤âÅÁÀâ¤Î¥Ë¡¼¥È¡¦Æ£»°Ïº¤â

¢£1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êÌó33±ß¤Ç¤â¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Î·îµë100±ß¤ò3À¤ÂÓ¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êÌó33±ß¤Ç¤¢¤ë¡£

¾®ÀôÈ¬±À¸¦µæ¼Ô¤Î¹­À¥Ä«¸÷¤Î¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÏÀ¡¡¸¦µæ¤È»ñÎÁ¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡¢1976Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ø¥ë¥ó¤ÎµëÍ¿·î³ÛÉ´±ß¤ÏÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¹âµé¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ°ì¾£»°Á¬¡¢¿Ò¾ïÃæ³Ø¹»ÌÚÂ¼ËÒ»á¤Ï·îÊð70±ß¡¢À¾ÅÄÀéÂÀÏº»á¤Ï·îÊð45±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·îµë35±ß¤°¤é¤¤¼è¤ë¤È¾ªÂð¤òÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢·î¤Ë35±ß¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ì¤Ð¾ª¤òÍÜ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤ËÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¤ÆÌó33±ß¤Ê¤é¡¢½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£

¤³¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¿ïÉ®¡ØÊ¸»Î¤ÎÀ¸³è¡Ù¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Êð1500±ß¡Ê·îµë125±ß¡Ë¤Ë°õÀÇ¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿ÞûÀÐ¤¬¡¢¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÞûÀÐ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¤³¤¦½ñ¤¯¡£

»ä¤¬µðËü¤ÎÉÙ¤òÃß¤¨¤¿¤È¤«¡¢Î©ÇÉ¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤«¡¢ÅÚÃÏ²È²°¤òÇäÇã¤·¤Æ¶â¤òÌÙ¤±¤Æµï¤ë¤È¤«¡¢¼ï¡¹¤Ê±½¤¬À¤´Ö¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢³§±³¤À¡£

¢£ºî²È¤Ï¡Ö³°¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¸«Ê¹¤ò¹­¤á¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë

¤½¤·¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£

º¡²È¤Ï¼·´Ö¤Ð¤«¤ê¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤ÏÆó´Ö»È¤Ã¤Æµï¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¬Ï»¿Í¤â¤¢¤ë¤«¤é¶¹¤¤¡£²ÈÄÂ¤Ï»°½½¸Þ±ß¤Ç¤¢¤ë¡£

·îµë125±ß¤Ç²ÈÄÂ35±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¼ýÆþ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬²ÈÄÂ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÞûÀÐ¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£

½ñ²è¤À¤±¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£´º¤ÆÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤½ñ²è¤ò¸«¤¿»þµö¤ê¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÆ¬¤¬²¼¤ë¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¹üÆ¡¤â¹¥¤­¤Ç¤¢¤ë¤¬½ê°â¹üÆ¡¤¤¤¸¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè°ì¶â¤¬µö¤µ¤Ì¡£

·îµë125±ß¤Ë°õÀÇ¼ýÆþ¤â¤¢¤ëÞûÀÐ¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¶â¤¬µö¤µ¤Ì¡×¤Î¤À¡£

·ë¶É¡¢ÞûÀÐ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÀÁë¾ô´ù¡£´×Å¬¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀÅ¤«¤Ê½ñºØ¤Ç¼¹É®¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎìÔÂô¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÎÈ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿©¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢¤Ç¤ÏÂ­¤ê¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¸«Ê¹¤ò¹­¤á¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ»×ÁÛ¤ò¿¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£

¤½¤ì¤é¤¬¡¢ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê°õÀÇ¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤«¤±¤Æ¼èºà¤·¤¿¤±¤É1±ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£

¢£È¬±À¡Ö·îµë100±ß¤Ç¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ä

¼ÂºÝ¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×1891Ç¯6·î28ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬·îµë100±ß¤Ç¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Ñ¿æ¤­¤Î±ì¤¬·ù¤À¤«¤é¤È¡¢¿©»ö¤ÏÁ´ÉôÎ¹´Û¤äÎÁÍýÅ¹¤«¤é±¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Í¼¿©¤Ï¾ï¤ËÍÎ¿©¤À¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£

¤â¤·¤â¡¢ÞûÀÐ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¦¥Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î¤»¤¤¤Ç¡×¤È¤«¡¢¿ïÉ®¤ò½ñ¤­»¶¤é¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤½¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢È¬±À¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ü¥ä¤­¤ò°ìÀÚ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¤¢¤¨¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¶ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤À¡£

È¬±À¤Ï2ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì¤È¤âÀ¸¤­ÊÌ¤ì¤¿¡£Éã¤Î¿ÆÂ²¤Ë°ú¤­¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¤â°¦¾ð¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¡¢19ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£

¢£Æ´¤ì¤¿¡ÈÊì¤Î¸Î¶¿¡É¤Î²ÈÂ²´Ñ

¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤¬Æ´¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ï¤«¤Êµ­²±¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£

ÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Î²ÈÂ²´Ñ¤Ï¡¢¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿±ÑÊÆ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£

ÁÄÉãÊì¡¢ÉãÊì¡¢»Ò¶¡¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÀÌ¤Þ¤Ç¤â¤¬°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÎÙ¤Ë½»¤ß¡¢Æü¡¹´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Ã¯¤«¤¬º¤¤ì¤Ð½õ¤±¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤âÈá¤·¤ß¤â¶¦Í­¤¹¤ë¡£·ì±ï¤¬À¸³è¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÂ²ÏºÅÞ¤¬±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¡£

Æ¯¤±¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤±¤ë¼Ô¤¬ÍÜ¤¦¡£

Ï·¤¤¤¿¼Ô¤Ï¼ã¤¤¼Ô¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£

¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÂ²Á´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡£

¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¡£

¶áÂåÅª¤Ê³Ë²ÈÂ²´Ñ¡áÉ×ÉØ¤È»Ò¶¡¤À¤±¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿À¤ÂÓ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¸úÎ¨¤ÇÈÑ¤ï¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤À¡£

¾¾¹¾¤ÇÈ¬±À¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ð³À²È¤È¾®Àô²È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÃÏÃæ³¤ÅªÂç²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ¯¤±¤Ê¤¤ÍÜÉãÊì¡¢Êª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤¿¼ÂÊì¡¢¸å¤«¤éÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÌñ²ð¤ÊµÁÄï¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²ÈÂ²¡×¤Î¾Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

¡Ê»²¹Í¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿¡ÖÀ¸¤­ÊÌ¤ì¤¿Êì¡×¤ÎÌÌ±Æ¡Ë

¢£¡ÈÉéÃ´¡É¤³¤½¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤«

¶â¤¬¤«¤«¤ë¡©¡¡ÅöÁ³¤À¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÈÄ¹¤ÎÌ³¤á¤Ç¤¢¤ë¡£

Æ¯¤±¤Ê¤¤ÍÜÉãÊì¤òÍÜ¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤¬²¿¤«¡©¡¡²ÈÂ²¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£

Êª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÊì¤ò»Ù¤¨¤ë¡©¡¡²ÈÂ²¤ÎÃÑ¤òÀã¤°¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£

Ìñ²ð¼Ô¤ÎµÁÄï¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡©¡¡²ÈÂ²¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£

¤·¤«¤â¡¢È¬±À¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤ÇÀâ¶µ¤â¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é²ÈÂ²¤À¤«¤é¤À¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¡£

¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤«¤éÉéÃ´¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÍÜÉãÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¡¢¼ÂÊì¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¡¢µÁÄï¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£

È¬±À¤Ï¾¾¹¾¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ï²æËý¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤µëÎÁ¤Ç²ÈÂ²¤ò¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ç¤­¤ë¤Ê¤é¡½¡½·§ËÜ¤Ø¤ÎÅ¾Ç¤¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£

¢£²ÈÂ²¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿

¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤ëºÝ¡¢È¬±À¤Ï°ð³À²È¤ÎÌÌ¡¹¤â¤ß¤ó¤ÊÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÍÜÉãÊì¤âÁÄÉã¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ·§ËÜ¤Ø¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢È¬±À¤ÎÂç²ÈÂ²Åª¤Ê´¶³Ð¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä®¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ö°ð³À²È¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÓñ¤¤¤¿¡£¤À¤¬È¬±ÀËÜ¿Í¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë