Ž¢¾¾¹¾¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ž£¤Ç¤âŽ¢·§ËÜ¤ËÆ¨¤²¤¿Ž£¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥»¥Ä¤È°ð³À²È¤òÏ¢¤ì¤Æ°Ü½»¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£È¬±À¤Ï¡È¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹âµë¼è¤ê¡É
¼Ú¶âÊÖºÑ¤·¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³Æ±¾ð¤¬¼»ÅÊ¤ËÊÑ¤ï¤ë¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¡Ä¡ÄNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Âè18½µ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤é¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬µ»ö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆÍÁ³»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¡£¥È¥¤ÏÆ¬¤ËÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥´¥ß¤¬¤Ö¤Á¤Þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³¹¤òµó¤²¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½Âå¤Î¾¾¹¾»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷É¾Èï³²‼
»Ë¼Â¤Ç¤â¡¢È¬±À¤È·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë¥»¥Ä¤¬¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¼»ÅÊ¤¹¤ëÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤Ï·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ê¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊ¸¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿·Ê¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·îµë100±ß¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¹âµë¤À¡£¶µ°÷¤Ç¤âÌò¿Í¤Ç¤â¡¢µëÎÁ¤¬¹â¤¯¤Æ20±ßÄøÅÙ¤Ê¿Í¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢È¬±À¤Ï·îµë100±ß¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡Ö¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤è¤¦¤Ï¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Î°ð³À²È¤È¾®Àô²È¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÈ¬±À¤Ë¤¿¤«¤ë´óÀ¸Ãî¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë‼
¢£¿Í¡¹¤Î¼Ù¿ä¡¢±½ÏÃ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ì·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê±üÍÍ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ë¥»¥Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Åö»þ¡¢ÂçÄñ¤Î¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÄ®¤Ç¸«¤«¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÀèÀ¸¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æ»¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±½¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·îµë100±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Î²È¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼ã¤¤½÷¤¬½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¾ª¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ë×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ù¿ä¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤¿±½ÏÃ¤¬¿¿¼Â¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿È¤òÇä¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö·îµë100±ß¤À¤«¤é¤Ê¡£¤¤¤¤Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¡×
¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤±½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¡ÊÍÜ²È¡Ë¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±½¤Ï¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤ÏË×Íî¤·¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡¢¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸»ÎÂ²¤¿¤Á¤¬¡Ö°ð³À¤À¤±¡¢¾å¼ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤º¤ë¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ó¤Ë±½¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö´°Á´¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¡×°ð³À²È
ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÇÉð»Î¤Î¿ÈÊ¬¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£Ï½¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ»ÎÂ²¤¿¤Á¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Æü¸Û¤¤¤Î»Å»ö¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢²û¤Ï´¨¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸µ»ÎÂ²¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ð³À²È¤À¤±¤ÏÌ¼¤¬·îµë100±ß¤Î¹âµë¼è¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤Î²È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼»ÅÊ¡¢ÊÎ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ©¤«¤ÊÁ¢Ë¾¤¬±²´¬¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤ÇÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È¬±À¤¬¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î²ÈÂ²´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤Ë¤Ï¡¢ÍÜÉãÊì¤ÈÁÄÉã¤¬¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ë¾®Àô²È¤Ë¤Ï¼ÂÊì¤¬¤¤¤ë¡£Î¾²È¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢È¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®Àô°ìÍº¤¬Ãø¤·¤¿¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê¾®»³½ñÅ¹¡¢1950Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢°ð³À²È¤Î¾õ¶·¡£°ìÍº¤Ï¥»¥Ä¤¬Á°É×¤È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î°ð³À²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ð³À²È¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¼ê¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡£¼ýÆþ¸»¤Ï¸È¤Î»ÅÎ©Êª¤È¥»¥Ä¤Îµ¡¿¥¤ê¤À¤±¡£´°Á´¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¥«¥Ä¥«¥Ä¡×¤Ê¾®Àô²È
°ìÊý¡¢¾®Àô²È¤Ï¤É¤¦¤«¡£°ìÍº¤ÏÁÄÉã¤Î¾®ÀôÌ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¾®Àô²È¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼Ú¶â¤â¤Ê¤¯¡¢°å¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Î¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏµÓ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ë¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àô²È¤Ï»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¤Ç»Ï¤á¤¿»ö¶È¤Çº¤µç¤·¡¢¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤¬Êª¸ð¤¤¤Þ¤¬¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢È¬±À¤¬¥»¥Ä¤È·ëº§¤¹¤ëºÝ¡¢¼ÂÊì¥Á¥¨¤Ï·ÐºÑ±ç½õ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤Ï¡Ö¼Ú¶â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¥«¥Ä¥«¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Ï¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤òÍÜ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ûÈ¬±À¡¦¥»¥Ä¤ÎÀ¤ÂÓ
¡¦ºÇ°¦¤Î¥»¥Ä¤È½÷Ãæ¤ò¸Û¤Ã¤ÆÀ¸³è
¡û°ð³À²È
¡¦ÍÜÉãÊì¤ÈÁÄÉã
¡¦Êì¿Æ°Ê³°¤Ï²õÌÇÅª¤ËÀ¸³èÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ë¡¼¥È¤òÊú¤¨¤¿²È
¡û¾®Àô²È
¡¦¿©¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤ÐÊª¸ð¤¤¤â¼¤µ¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ
¡¦¤·¤«¤âÅÁÀâ¤Î¥Ë¡¼¥È¡¦Æ£»°Ïº¤â
¢£1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êÌó33±ß¤Ç¤â¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢È¬±À¤Î·îµë100±ß¤ò3À¤ÂÓ¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1À¤ÂÓ¤¢¤¿¤êÌó33±ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®ÀôÈ¬±À¸¦µæ¼Ô¤Î¹À¥Ä«¸÷¤Î¡Ø¾®ÀôÈ¬±ÀÏÀ¡¡¸¦µæ¤È»ñÎÁ¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡¡¢1976Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·î¤Ë35±ß¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ì¤Ð¾ª¤òÍÜ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÍµÊ¡¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤ËÊ¿Åù¤ËÊ¬¤±¤ÆÌó33±ß¤Ê¤é¡¢½½Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¿ïÉ®¡ØÊ¸»Î¤ÎÀ¸³è¡Ù¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Êð1500±ß¡Ê·îµë125±ß¡Ë¤Ë°õÀÇ¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿ÞûÀÐ¤¬¡¢¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÞûÀÐ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¤³¤¦½ñ¤¯¡£
¢£ºî²È¤Ï¡Ö³°¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¸«Ê¹¤ò¹¤á¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
·îµë125±ß¤Ç²ÈÄÂ35±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¼ýÆþ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬²ÈÄÂ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÞûÀÐ¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£
·îµë125±ß¤Ë°õÀÇ¼ýÆþ¤â¤¢¤ëÞûÀÐ¤Ç¤µ¤¨¡¢¡Ö¶â¤¬µö¤µ¤Ì¡×¤Î¤À¡£
·ë¶É¡¢ÞûÀÐ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌÀÁë¾ô´ù¡£´×Å¬¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÀÅ¤«¤Ê½ñºØ¤Ç¼¹É®¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎìÔÂô¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÎÈ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¿©¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡¢¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¸«Ê¹¤ò¹¤á¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ»×ÁÛ¤ò¿¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤é¤¬¡¢ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê°õÀÇ¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤«¤±¤Æ¼èºà¤·¤¿¤±¤É1±ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¡£
¢£È¬±À¡Ö·îµë100±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ä
¼ÂºÝ¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×1891Ç¯6·î28ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤¬·îµë100±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¬±À¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Ñ¿æ¤¤Î±ì¤¬·ù¤À¤«¤é¤È¡¢¿©»ö¤ÏÁ´ÉôÎ¹´Û¤äÎÁÍýÅ¹¤«¤é±¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Í¼¿©¤Ï¾ï¤ËÍÎ¿©¤À¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤â¤·¤â¡¢ÞûÀÐ¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¦¥Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Î¤»¤¤¤Ç¡×¤È¤«¡¢¿ïÉ®¤ò½ñ¤»¶¤é¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¾®Àâ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤½¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢È¬±À¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ü¥ä¤¤ò°ìÀÚ»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¢¤¨¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤¬¥»¥Ä¤Î¼Â²È¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¶ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤À¡£
È¬±À¤Ï2ºÐ¤ÇÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¡¢Êì¤È¤âÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿¡£Éã¤Î¿ÆÂ²¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤Ç¤â°¦¾ð¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯»þÂå¡¢19ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÆ´¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£Æ´¤ì¤¿¡ÈÊì¤Î¸Î¶¿¡É¤Î²ÈÂ²´Ñ
¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤¬Æ´¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ï¤«¤Êµ²±¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤Êì¡¦¥í¡¼¥¶¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥®¥ê¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
ÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Î²ÈÂ²´Ñ¤Ï¡¢¶áÂå²½¤µ¤ì¤¿±ÑÊÆ¤Î¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
ÁÄÉãÊì¡¢ÉãÊì¡¢»Ò¶¡¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÀÌ¤Þ¤Ç¤â¤¬°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶áÎÙ¤Ë½»¤ß¡¢Æü¡¹´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Ã¯¤«¤¬º¤¤ì¤Ð½õ¤±¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤âÈá¤·¤ß¤â¶¦Í¤¹¤ë¡£·ì±ï¤¬À¸³è¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÂ²ÏºÅÞ¤¬±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ¯¤±¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤±¤ë¼Ô¤¬ÍÜ¤¦¡£
Ï·¤¤¤¿¼Ô¤Ï¼ã¤¤¼Ô¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£
¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÂ²Á´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¡£
¶áÂåÅª¤Ê³Ë²ÈÂ²´Ñ¡áÉ×ÉØ¤È»Ò¶¡¤À¤±¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿À¤ÂÓ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¸úÎ¨¤ÇÈÑ¤ï¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö²ÈÂ²¡×¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤À¡£
¾¾¹¾¤ÇÈ¬±À¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿°ð³À²È¤È¾®Àô²È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÃÏÃæ³¤ÅªÂç²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Æ¯¤±¤Ê¤¤ÍÜÉãÊì¡¢Êª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤¿¼ÂÊì¡¢¸å¤«¤éÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÌñ²ð¤ÊµÁÄï¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²ÈÂ²¡×¤Î¾Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Í¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬½Å¤Í¤¿¡ÖÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿Êì¡×¤ÎÌÌ±Æ¡Ë
¢£¡ÈÉéÃ´¡É¤³¤½¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤«
¶â¤¬¤«¤«¤ë¡©¡¡ÅöÁ³¤À¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÈÄ¹¤ÎÌ³¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ¯¤±¤Ê¤¤ÍÜÉãÊì¤òÍÜ¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤¬²¿¤«¡©¡¡²ÈÂ²¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£
Êª¸ð¤¤¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÊì¤ò»Ù¤¨¤ë¡©¡¡²ÈÂ²¤ÎÃÑ¤òÀã¤°¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
Ìñ²ð¼Ô¤ÎµÁÄï¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡©¡¡²ÈÂ²¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢È¬±À¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤ÇÀâ¶µ¤â¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é²ÈÂ²¤À¤«¤é¤À¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤«¤éÉéÃ´¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÍÜÉãÊì¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¡¢¼ÂÊì¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¡¢µÁÄï¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¬Ê¡¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
È¬±À¤Ï¾¾¹¾¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¡ÖÍÎ¾ª¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬Éî¿«¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¹â¤¤µëÎÁ¤Ç²ÈÂ²¤ò¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡½¡½·§ËÜ¤Ø¤ÎÅ¾Ç¤¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¢£²ÈÂ²¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤ëºÝ¡¢È¬±À¤Ï°ð³À²È¤ÎÌÌ¡¹¤â¤ß¤ó¤ÊÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÍÜÉãÊì¤âÁÄÉã¤â¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ·§ËÜ¤Ø¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢È¬±À¤ÎÂç²ÈÂ²Åª¤Ê´¶³Ð¤ò¤è¤¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ö°ð³À²È¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÓñ¤¤¤¿¡£¤À¤¬È¬±ÀËÜ¿Í¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼é¤ê¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
