金メダルから15時間…スノボ村瀬心椛、再現された“指”に反響殺到「Tシャツに」「立山に銅像を」
スノーボード女子ビッグエアで金メダル
ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。スノーボード日本女子初の快挙から約15時間後、インスタグラムで感動シーンを再現した。
村瀬は逆転を狙った3本目、フロントサイドのトリプルコーク1440にアタック。完璧にメークすると、やや体を反らせながらリビーニョの夜空に右手を突き上げた。
歴史を変えてから約15時間後、村瀬は自身のインスタグラムを更新。「小学生の頃から言っていたオリンピックで金メダルを獲る。有言実行。それが叶ってもの凄く嬉しいです」などとつづった。人差し指を立て、右手を突き上げる感動シーンを再現する写真を投稿すると、ファンから様々なコメントが寄せられた。
「立山にそのポーズの銅像立てましょう」
「そのポーズはもうtシャツにしましょう」
「世界中の誰よりも男前でした！！」
「ナンバーワンでオンリーワン」
「おめでとう！かっこよかった 最高のスノーボーダーだ」
村瀬は現地16日にスロープスタイルの予選に臨み、同17日の決勝で2冠を目指す。
（THE ANSWER編集部）