スノーボード女子ビッグエアで金メダル

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。スノーボード日本女子初の快挙から約15時間後、インスタグラムで感動シーンを再現した。

村瀬は逆転を狙った3本目、フロントサイドのトリプルコーク1440にアタック。完璧にメークすると、やや体を反らせながらリビーニョの夜空に右手を突き上げた。

歴史を変えてから約15時間後、村瀬は自身のインスタグラムを更新。「小学生の頃から言っていたオリンピックで金メダルを獲る。有言実行。それが叶ってもの凄く嬉しいです」などとつづった。人差し指を立て、右手を突き上げる感動シーンを再現する写真を投稿すると、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「立山にそのポーズの銅像立てましょう」

「そのポーズはもうtシャツにしましょう」

「世界中の誰よりも男前でした！！」

「ナンバーワンでオンリーワン」

「おめでとう！かっこよかった 最高のスノーボーダーだ」

村瀬は現地16日にスロープスタイルの予選に臨み、同17日の決勝で2冠を目指す。



（THE ANSWER編集部）