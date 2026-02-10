俳優神木隆之介（32）が10日、所属事務所の公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。

「ご報告 平素よりお世話になっております。この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と発表した。

神木は約9年前となる2017年3月12日付の本紙名物インタビュー企画「日曜日のヒーロー」内で好きな女性のタイプを明かしていた。好きな女性のタイプについて聞かれ「謝罪と感謝ができる人。自分が悪いと思った時、軽くでもいいから、ごめんねとか、ありがとうを言える人間ってやっぱりすてきだから」とコメント。結婚については「全然考えたことはないですね」と語っていた。

神木は1993年（平5）5月19日、埼玉県生まれ。95年にCMデビューし、99年TBS系「グッドニュース」でドラマデビュー。05年主演映画「妖怪大戦争」で日本アカデミー賞新人俳優賞。映画は「桐島、部活やめるってよ」「バクマン。」「大名倒産」「ゴジラ−1.0」に主演、「るろうに剣心」シリーズなどに出演。連続ドラマは07年日本テレビ系「探偵学園Q」に主演、TBS系では「SPEC」シリーズに出演、「日曜劇場海に眠るダイヤモンド」で主演。168センチ。血液型B。