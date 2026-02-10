【日本代表候補15名を総チェック】西田優大が2戦合計34得点…ガード陣好調、3名が2戦連続2桁得点

2月6日から9日にかけて「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1とB2リーグ戦が開催され、全国各地で熱戦が繰り広げられた。日本代表の合宿に招集された選手たちは、所属チームでどのような活躍を見せたのか、代表候補選手15名のスタッツを振り返る。

シーホース三河がレバンガ北海道をホームに迎えた一戦では、“日本代表候補対決”が実現した。三河の西田優大が第1戦で14得点を挙げると、第2戦では20得点を叩き出す圧巻のパフォーマンスでチームをけん引し、2連勝の立役者となった。対する北海道は富永啓生が第1戦で15得点を記録。第2戦では一桁得点に終わったものの、クラッチタイムに長距離砲を沈めるなど持ち前のシュート力を披露した。

西田と富永のマッチアップ［写真］＝B.LEAGUE

最多4選手が選出されている千葉ジェッツは、ホームでアルバルク東京と1勝1敗の痛み分け。プレータイムを減らした渡邊雄太の状態は気がかりだが、原修太が2試合連続で11得点をマークし攻守に活躍。司令塔の富樫勇樹も第2戦で9得点4アシストを挙げて勝利に貢献した。最年少22歳の金近廉は、2戦合計でも3ポイントシュート1本の成功にとどまり3得点。攻守にわたって欠かせぬ歯車となるべく奮闘している。

日本代表候補が勝負強い活躍を見せた千葉J［写真］＝B.LEAGUE

IGアリーナでは、名古屋ダイヤモンドドルフィンズがサンロッカーズ渋谷に2連勝を収めた。名古屋Dの齋藤拓実が第1戦で9得点6アシスト、第2戦で9得点7アシストを記録。鋭いドライブと冷静なパスワークで終始ゲームをコントロールし、司令塔としての実力を見せつけた。一方、敗れたSR渋谷のジョシュ・ホーキンソンは、第1戦で14得点13リバウンドのダブルダブルを達成したが、第2戦では4得点5リバウンド。チームも25点差をつけられ連敗を喫した。

司令塔として存在感を放った齋藤［写真］＝B.LEAGUE

そのほか、長崎ヴェルカの馬場雄大は第2戦で14得点、琉球ゴールデンキングスの佐土原遼も第2戦で13得点を挙げるなど、代表活動を控える各選手がリーグ戦でも好調を維持している。

各選手の前節のスタッツは以下の通り。

◆■日本代表合宿招集メンバーの前節スタッツ

日本代表の合宿招集メンバー15名［写真］＝B.LEAGUE

アレックス・カーク（B1琉球ゴールデンキングス）第1戦：21分53秒10得点4リバウンド1ブロック第2戦：21分23秒6得点8リバウンド1スティール

安藤誓哉（B1横浜ビー・コルセアーズ）



第1戦：29分40秒16得点0リバウンド2アシスト



第2戦：31分02秒12得点1リバウンド4アシスト

富樫勇樹（B1千葉ジェッツ）



第1戦：30分37秒11得点1リバウンド5アシスト



第2戦：26分39秒9得点2リバウンド4アシスト

原修太（B1千葉ジェッツ）



第1戦：27分00秒11得点2リバウンド3アシスト



第2戦：22分26秒11得点3リバウンド0アシスト

渡邊雄太（B1千葉ジェッツ）



第1戦：5分55秒0得点2リバウンド0アシスト



第2戦：17分02秒3得点2リバウンド2スティール

ジョシュ・ホーキンソン（B1サンロッカーズ渋谷）



第1戦：31分44秒14得点13リバウンド1ブロック



第2戦：23分17秒4得点5リバウンド1アシスト

齋藤拓実（B1名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



第1戦：25分56秒9得点3リバウンド6アシスト



第2戦：20分32秒9得点3リバウンド7アシスト

馬場雄大（B1長崎ヴェルカ）



第1戦：28分39秒0得点3リバウンド2アシスト



第2戦：19分48秒14得点2リバウンド3アシスト

シェーファーアヴィ幸樹（B1シーホース三河）



第1戦：19分56秒4得点4リバウンド1アシスト



第2戦：13分50秒0得点0リバウンド1アシスト

川真田紘也（B1長崎ヴェルカ）



第1戦：3分16秒2得点0リバウンド0アシスト



第2戦：4分35秒0得点0リバウンド0アシスト

渡邉飛勇（B2信州ブレイブウォリアーズ）



第1戦：14分03秒6得点2リバウンド2アシスト



第2戦：15分45秒0得点1リバウンド1アシスト

西田優大（B1シーホース三河）



第1戦：20分19秒14得点1リバウンド1アシスト



第2戦：27分56秒20得点0リバウンド0アシスト

佐土原遼（B1琉球ゴールデンキングス）



第1戦：20分42秒9得点2リバウンド1アシスト



第2戦：19分43秒13得点2リバウンド1スティール

富永啓生（B1レバンガ北海道）



第1戦：24分46秒15得点1リバウンド3アシスト



第2戦：26分22秒9得点0リバウンド2アシスト

金近廉（B1千葉ジェッツ）



第1戦：22分51秒3得点3リバウンド2アシスト



第2戦：12分29秒0得点2リバウンド0アシスト

【動画】西田が20得点を記録！レバンガ北海道vsシーホース三河 GAME2