アレンザ（ALENZA）という名前の由来は？

ブリヂストンが、SUV向けプレミアムタイヤ『アレンザ LX200』と、乗用車用スタンダードタイヤ『フィネッサ』というふたつの新製品を発表した。

そこで両製品の商品企画を担当した、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン商品企画本部消費財商品企画部の尾賀俊介部長と、開発を担当した、ブリヂストンPSタイヤ製品企画第1部の松永家朋部長に話を伺った。



ブリヂストンが『アレンザ LX200』と『フィネッサ』を発表。本稿では前者を紹介する。 ブリヂストン

ここでは、アレンザLX200についてご紹介しよう。

『アレンザ（ALENZA）』とは聞き慣れない言葉だが、ラテン語の『AL：向かう』と英語の『エレガンス（Elegance）：優雅、パフォーマンス（Performance）：性能、リファインメント（Refinement）：洗練』を組み合わせた造語で、SUVの多様な能力を高次元で引き出すプレミアムタイヤに、という想いが込められているという。

高性能スポーツタイヤの『ポテンザ（POTENZA）』や、コンフォートタイヤの『トランザ（TURANZA）』と語感を揃えたネーミングとしたことで、ブリヂストンのタイヤと認識しやすいことも狙っているようだ。

SUV専用として棲み分けが必要

SUVは高重量かつ高重心で、タイヤに対する入力がシビア。これに合わせた運動性能を実現するには、サルーンなどと共用ではなく、SUV専用として棲み分けが必要になってくるわけだ。

しかし、最近の高級サルーンは電動化も伴って大型化、重量化しているから、SUVであってもレグノを選んでもいいのではないかと思ってしまう。



LX200は従来品のLX100後継モデルとなり、比較的外径が大きいサイズ構成となっている。 神村聖

そのあたりを聞いてみると、レグノとアレンザでは性能の向かうべき方向は近いものの、レグノはプレミアム車や輸入車を、アレンザはプレミアムSUVをターゲットにしており、搭載技術は微妙に異なるという。そのため、あえて棲み分けているそうだ。

今回の新製品『LX200』は従来品の『LX100』後継モデルとなり、比較的外径が大きいサイズ構成となっている。ちなみに同じタイヤでもサイズが違うと、サイドウオールの高さやタイヤ幅が異なるので、変形の度合いが変わってしまう。従って、サイズによって内部の構造を変えている。

SUVも電動化が進んでいることから、このLX200も車重のある電動SUVにも対応できる製品となっている。むしろ、比較的軽量で小型なコンパクトSUVには、新たに誕生したブランド、『フィネッサ』をオススメしたいそうだ。