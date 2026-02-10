ホワイトソックスに合流した村上宗隆を襲った“ミス”

まさかの“ミス”にも負けず、笑顔が弾けた様子だった。ホワイトソックスと契約して本格的なスプリングトレーニング開始前にキャンプ地で練習を行っている村上宗隆内野手は、8日（同9日）にインスタグラムで、ロッカーのネームプレートが「MUNETAKI MURAKAMI」になっている写真を投稿。これにMLB公式サイトも反応した。

MLB公式サイトは「『楽しいことが大好きな』ムラカミ、ネームプレートのへまを笑い飛ばす」と言及。さらに「ひとつの文字でこんなに違ってしまうとは。8日（同9日）、キャメルバック・ランチに到着した当初（スプリングトレーニング中の）本拠地となるホワイトソックスのクラブハウスのロッカー上のネームプレートには『Munetaki Murakami』とあった」と説明を続けた。

そして「非公式ながらスプリングトレーニングでの初エラーとして記録される」と綴るなど、まさかの“失態”を報じていた。同記事の報道では「彼（村上）が面白半分で投稿したのは知っています……まだ修正されていなかったとしても、あれは確実に修正します」とホワイトソックスのクリス・ゲッツGMが微笑んだとされている。

ホワイトソックスの野手キャンプは15日（同16日）にスタートだが、村上はおよそ1週間早く到着した。MLB公式サイトによれば「彼の初ケージ打撃の時は結構な取り巻きがいた。私は今日着いたばかりなので彼をもっと見るのを楽しみにしている。みんなワクワクしている。彼は、打席に入ったらみたくなるタイプの打者だと思う」とゲッツGMは胸を高ぶらせている様子だった。（Full-Count編集部）