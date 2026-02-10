ディズニーストアに、春の新生活に活躍してくれる、通学・通勤やアウトドアシーン、テーマパークへのおでかけにもぴったりなバッグが多数登場。

「MILKFED.（ミルクフェド）」との共同企画グッズをはじめ、バックパックやマルチポシェットなどの多彩なバッグが展開されています☆

ディズニーストア「バッグ」シリーズ

発売日：2026年2月10日（火）より順次

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL：http://disneystore.jp/fashion/2026spring/

ディズニーストアから、春の新生活シーズンやアウトドアまで、幅広いシーンで活躍する多彩なバッグが登場。

「MILKFED.(ミルクフェド)」との共同企画によるバックパックは、32Lと23Lの2サイズ展開されるほか、「デイジーダック」の刺しゅうが施されたショルダーバッグや「ミッキー＆ミニー」をデザインしたトートバッグも発売されています。

キャラクターの刺しゅうがあしらされたポーチ付きのバックパックからは「ミッキーマウス」と「エイリアン」のデザインがラインナップ。

キャラクターの愛らしい姿が再現されたぬいぐるみ風のマルチポシェットからは「プルート」、『ピーター・パン』の「ナナ」、『リトル・マーメイド』の「マックス」「イーヨー」が展開されます。

さらに新学期の通園・通学におすすめの、キッズ用バックパックやレッスンバッグ、巾着も発売中です☆

「MILKFED.（ミルクフェド）」共同企画グッズ

ブランドロゴのタグや、キャラクターフェイスのポーチ・刺しゅうなどがあしらわれた、シンプルながらも遊び心のあるデザインに仕上げられた「MILKFED.(ミルクフェド)」との共同企画グッズ。

バックパックのほか「デイジーダック」の刺しゅうが施されたショルダーバッグや「ミッキー＆ミニー」をデザインしたトートバッグもラインナップされます。

【MILKFED.】ミッキー リュックサック・バックパック 32L チャーム・ポーチ・カラビナ付き

価格：16,500円 (税込)

サイズ：

バッグ 約高さ49×幅40×奥行き20cm

ショルダー部分 約46〜86cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

ポーチ 約縦10.5×横10.5×厚み3.5cm／チェーン 約長さ9cm

カラビナ 約縦6.5×横6×厚み1cm

チャーム 全長約16cm

「MILKFED.(ミルクフェド)」とディズニーストアが共同企画した、シューズ収納スペースもある機能性に優れた「ミッキーマウス」デザインのバックパック。

最下部のポケットがシューズもしまうことができる大型スペースになっています。

天井になっている面のファスナーを開けることでメインスペースと一続きにして使うこともでき、収納するアイテムにより使い分けが可能です。

【MILKFED.】ミニー リュックサック・バックパック 23L チャーム・ポーチ・カラビナ付き

価格：14,500円 (税込)

サイズ：

バッグ 約高さ42×幅38×奥行き20cm

ショルダー部分 約46〜82cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

ポーチ 約縦11×横11.5×厚み3.5cm／チェーン 約長さ9cm

カラビナ 約縦5.8×横6.5×厚み1cm

チャーム 全長約16cm

ミニーフェイスの刺しゅうと、赤いBARロゴをあしらったフロントデザインがおしゃれな「ミニーマウス」デザインの23Lバックパック。

便利なPC収納スペースがあるのはもちろん、大小のポケットをたっぷり備えた、整理して収納できるつくりになっています。

付属のブランドロゴチャーム、キャラクターフェイスデザインのポーチ、ハート形カラビナはどれも取り外しできるため、好きな場所に付け替えたり、手持ちのアイテムに付けて楽しむことも可能です。

【MILKFED.】スティッチ＆スクランプ リュックサック・バックパック 23L チャーム・ポーチ・カラビナ付き

価格：14,500円 (税込)

サイズ：

バッグ 約高さ42×幅38×奥行き20cm

ショルダー部分 約 46〜82cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

ポーチ 約縦11×横8×厚み4cm／チェーン 約長さ9cm

カラビナ 約縦6.5×横6×厚み1cm

チャーム 全長約16cm

「スティッチ」と「スクランプ」がデザインされた23Lバックパック。

リュックの内生地は「スティッチ」と「スクランプ」の総柄デザインになっています。

取り外しできるブランドロゴチャームや「スクランプ」デザインのポーチ、星形カラビナ付きです。

【MILKFED.】デイジー ショルダーバッグ チャーム・ポーチ・カラビナ付き

価格：6,600円 (税込)

サイズ：

バッグ 約高さ24×幅19×奥行き10cm

ショルダー部分 約63〜120cm 調節可能

ポーチ 約縦12.8×横10×厚み4cm／チェーン 約長さ9cm

カラビナ 約縦5.8×横6.5×厚み1cm

チャーム 全長約16cm

「デイジーダック」の刺しゅうが施された、コンパクトながら収納力のあるショルダーバッグ。

パステルカラーのブランドロゴと「デイジーダック」の刺しゅうが相性抜群です。

フロントのウェビングテープに手持ちのキーホルダーなどを取り付けて、自分らしさをプラスすることもできます☆

【MILKFED.】ミッキー＆ミニー トートバッグ 2WAY チャーム・ポーチ付き

価格：4,900円 (税込)

サイズ：

バッグ 約高さ22×幅23.5×奥行き(マチ)13cm

ショルダー部分 約60〜113cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

ポーチ 約縦10.5×横15×厚み1cm

チャーム 全長約16cm

ミッキーマウスやエイリアンデザインのバックパックが登場

価格：各8,200円(税込)

キャラクターの刺しゅうがあしらわれたポーチ付きのバックパックからは「ミッキーマウス」と「エイリアン」のデザインが登場。

21L容量で整理整頓がしやすく、メッシュポケットや、PC収納に便利なクッション入りポケット、折りたたみ傘やペットボトルの収納に適したサイドポケットなど、多彩なポケットが搭載されています。

付属のポーチはミニバックパック風のデザインがかわいらしく、バッグチャームのような存在感なので、よく使う小物の収納にもおすすめです。

21L容量で整理整頓がしやすく、しまった物がひと目で確認できるメッシュポケットや、PC収納に便利なクッション入りポケット、折りたたみ傘やペットボトルの収納に適したサイドポケットなど、多彩なポケットを完備。

付属のポーチはミニバックパック風のデザインがかわいらしく、バッグチャームのような存在感のため、よく使う小物の収納にもおすすめです。

キャラクターのぬいぐるみ風マルチポシェットが登場

価格：各4,000円(税込)

販売スケジュール：

・ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗：2026年2月10日（火）より入荷次第順次

・ディズニー公式オンラインストア：2026年2月13日（金）

キャラクターの愛らしい姿が再現された、ぬいぐるみ風のマルチポシェットからは「プルート」、『ピーター・パン』の「ナナ」、『リトル・マーメイド』の「マックス」、『くまのプーさん』の「イーヨー」がラインナップ。

ふんわりとした起毛素材を使用し、手触りの良さも魅力です。

ショルダーストラップで肩に掛けると、まるでキャラクターと一緒にお散歩しているかのような気分を楽しめます。

背中部分が開口部になっており、小物の収納も可能。

コーディネートのポイントとしても存在感を放ち、テーマパークなど楽しいおでかけシーンにもぴったりです。

帰宅後は、付属のストラップを外して、おすわりポーズで飾ることもできます。

キッズ用バックパック、レッスンバッグ、巾着

ラインナップ・価格：

・バックパック 4,200円(税込)

・お弁当箱 ランチクロス付き 2,400円(税込)

・巾着 2,200円(税込)

・ポシェット 3,900円(税込)

・レッスンバッグ 3,400円(税込)

・巾着(L) 2,500円(税込)

新学期の通園・通学におすすめの、キッズ用バックパックやレッスンバッグ、巾着も販売中。

デザインは『アナと雪の女王』の「エルサ」、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」、『カーズ』の「ライトニング・マックィーン」がラインナップされています。

バックパックは約15Lの容量で、折りたたみ傘やペットボトルを収納できるサイドポケットも備え、収納力抜群。

「エルサ」と「ラプンツェル」のドレスをモチーフにしたデザインは、たっぷりのフリルがあしらわれた華やかな仕上がりです☆

【キッズ用】ライトニング・マックィーン リュックサック・バックパック Back to School

価格：4,400円 (税込)

サイズ：約高さ36×幅26×奥行き13cm

ショルダー部分 約33〜78cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約2cm

収納力しっかり、キッズ用縦型バックパックが「ライトニング・マックィーン」デザインで登場。

フロントポケットのフラップには「ライトニング・マックィーン」の両目がプリントされています。

バッグ上部の開口部は、大きく開いて出し入れしいやすいダブルファスナー仕様です。

【キッズ用】ライトニング・マックィーン 巾着(L) Back to School

価格：1,500円 (税込)

サイズ：約縦38×横30×厚み1cm

持ち手(巾着上部から持ち手のトップ長さ) 約10.5cm

「ライトニング・マックィーン」をデザインした、大きめサイズのキッズ用巾着。

横から見たキャラクターやロゴ、ステッカー風イラストがプリントされています。

お子さんの着替え入れにも使いやすいサイズ感です。

【キッズ用】ライトニング・マックィーン 巾着 Back to School

価格：1,200円 (税込)

サイズ：約高さ15.5×幅29×奥行き11cm

持ち手(巾着上部から持ち手のトップ長さ) 約6cm

横から見た「ライトニング・マックィーン」を大きくプリントした小さめサイズのキッズ用巾着。

用意したお弁当箱を中に入れて巾着紐を絞ると「ライトニング・マックィーン」のようなフォルムになります。

お子さんのお弁当入れなど、便利に使える雑貨です。

【キッズ用】ライトニング・マックィーン レッスンバッグ 2WAY Back to School

価格：3,400円 (税込)

サイズ：約高さ32×幅47×奥行き11cm

ショルダー部分 約61〜118cm 調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) ロング約17cm、ショート約11cm

黒色のバッグにキャラクターとロゴをデザインされた、2WAYで使えるキッズ用レッスンバッグ。

内側には「ライトニング・マックィーン」らしい赤色の総柄キルティング生地が使用されています。

おけいこで使うテキストや楽譜、ノートなどがすっぽり収まる定番サイズのバッグです。

春の新生活に活躍してくれるバッグや通学、通勤、アウトドアシーンでも取り入れやすいバッグやリュックが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2026年2月10日より順次販売されている「バッグ」シリーズの紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

