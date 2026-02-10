札証物産（株）（北海道札幌市）は再度の資金ショートを起こし２月１０日、行き詰まりを表面化した。

負債総額は６４億６２０６万円（２０２５年８月期決算時点）。



建売住宅のハウスメーカーとして自社ブランド「ｉｍｐｒｏ（イプロ）」などを展開。札幌市内ではトップクラスの実績を誇り、建売販売のほか注文住宅やリフォーム工事、アパートや駐車場の賃貸も併営し、２０２１年８月期には売上高５４億８００５万円を計上。以降も積極的な営業展開を進め、２０２２年８月期まで４期連続増収を確保した。





しかし、２０２５年８月期の売上高は４９億５７４８万円へ落ち込み、１４億６３４０万円の最終赤字を余儀なくされた。さらに近年は、人手不足を背景とした施工日数の長期化から商品の販売回転率が低下し、金利負担が１億円を超えたことで利益水準が低迷。建築資材の高騰や借入過多の状態から厳しい資金繰りに陥り、今回の事態となった。なお、関係者は２月１０日午前１０時時点で、「今後も営業を継続していくが詳細は未定」としている。※札証物産（株）（TSRコード:010029540、法人番号:2430001006810、札幌市中央区南７条西１−１３−６−６、設立１９６５（昭和４０）年９月、資本金７０００万円）