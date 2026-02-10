株式会社セキドは、富士フイルムXシリーズ向けにデザインした「PGYTECH レザー カメラケース」を2月5日（木）に発売した。対応機種はFUJIFILM X-T5、X-S20、FUJIFILM X-M5、X100VI。

イタリアのタンナーMASTROTTOの天然皮革を使用し、熟練の職人が手作業で仕上げたというカメラケース。アクセントとしてハンドステッチが施されている。

内張りには、傷を防ぐTORAY製のマイクロファイバーライニングを採用。緩み防止用のフラットベアリングにより、ケースを確実に固定できる。

ステンレス製のベースを採用。1/4インチネジ穴やストラップホールを備える。

バッテリー交換にも対応するほか、SDメモリーカードの収納部を備えている。

カラーバリエーションは、ミッドナイトブラックとクレイブラウン。

FUJIFILM X-T5用

ミッドナイトブラック

クレイブラウン

FUJIFILM X-S20用

外形寸法：52×57×134mm 重量：約80g 価格：6,600円

ミッドナイトブラック

クレイブラウン

FUJIFILM X-M5用

外形寸法：133×62×62mm 重量：約77g 価格：6,600円

ミッドナイトブラック

クレイブラウン

FUJIFILM X100VI用

外形寸法：117×51×56mm 重量：約80g 価格：7,260円

ミッドナイトブラック

クレイブラウン

外形寸法：104×49×62mm 重量：約80g 価格：7,260円