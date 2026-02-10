＜辞めたい理由が幼稚すぎ…＞入社して一年目の娘。まつエク！ネイル！髪染めた〜い！【第1話まんが】
私はユウカ（45）。学校を卒業して、はじめて勤めた会社に3年間在籍。それから結婚をして、妊娠を機に寿退社をしました。育児が落ちつくと違う会社に入社し、それからずっと同じ会社で勤めています。だから私は、すぐに転職する人の気持ちがわかりません。会社や仕事のいいところも悪いところも、そしてやりがいも、最低でも3年ぐらい勤めないとわからないと思ってしまいます。娘のハルナ（22）も私と同じ考えだと思っていたのですが……。
「私、仕事辞めようと思うんだよね」
娘のハルナは、今年の春から働き始め、まだ入社して半年しか経っていないのにこんなことを言い始めました。なにかあったのでしょうか？ 聞くと、お給料も悪くないし、福利厚生も整っていて、働く環境に関しては特になんの問題もないそうです。
ハルナは、外見をもっと自由にして働けるところがいいと言います。つまり、オシャレがしたいから今の会社を辞めるということだそうです。ハルナが入ったのは大手の会社です。そんな理由で辞めてしまうには、もったいないような会社なのです。
ハルナはせっかく就職できた会社を、たったの半年で辞めるというのです。
人間関係だって問題ない。業務内容もお給料だっていいです。
はたから見たら「辞めるのはもったいない！」と思うでしょう。
しかも、辞める理由は「オシャレができないから」なんてどうでもいいことで……。
オシャレができないことなんて、入社する前からわかることですよね？
というか、ちゃらちゃらとするのは学生までで、大人になればみんな髪の毛を黒くして、落ちつくものだと思うのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
