平野ノラ、『それスノ』伊藤英明″彼女役″コーデに反響
お笑いタレントの平野ノラが９日までにオフィシャルブログを更新。先日放送されたTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』の人気企画 「ファッションコーデ対決」に出演した際の舞台オフショットを公開した。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
７日、平野は「東京それスノコレクション」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日放送された『それSnow Manにやらせて下さい』の企画 今回もファッションコーデ対決に参戦しました」と切り出し、今回は“国民的ドラマのファッションをアップデートする”というテーマで俳優・伊藤英明が演じる役の“彼女役”としてコーディネートに挑戦したことを報告。
共演した伊藤については「優しくてジェントルマン。楽しかったです♪」と振り返り、番組内で披露した赤のトラックジャケットにビスチェ、白のチュールスカートを 合わせ、ムートンイヤーマフとブーツでまとめたスポーティーさと可憐さをミックスしたコーデや小ぶりのファーバッグをアクセントに淡いイエローのトップスともこもこ素材のホワイトアウター、ワイドパンツを合わせた親しみやすい“彼女感”あふれる冬のホワイトコーデ、白トップスとプリーツスカートにベージュのジャケットを羽織った淡色でまとめた上品かつ落ち着いた大人のきれいめスタイルも披露。
さらに「どれが好きですか？」と読者に問いかけつつ「因みに、この中のあるアイテムを買取しました！笑 一体何でしょうか！？」と意味深に予告。
翌８日には「買取した衣装の正解はこちら！」と題したブログを更新し、平野が選んだのは、赤のadidasのショート丈トップスだったことを発表。「赤のadidasのトップス！！ したのパンツはヒラヒラのスカートとセットなんですが、上のみ購入しました！」と明かし「流石にセットアップ真っ赤は着れない」と 冷静な判断も告白。「着回しを考えたらパンツは使わなそうなのでトップスのみ！」と実用性を重視した理由を説明した。
このトップスについては「ショート丈で肩パッド風がめちゃくちゃ可愛い！ 今トレンドらしいです」と大絶賛。最後は「まぁ肩パッドはずーっとトレンド中のわたしです！」と平野らしい自虐と自信が入り混じったコメントでブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「白が良くお似合い」「見ましたー！どれもすごく似合っていてステキでした」「素敵なスカート」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
共演した伊藤については「優しくてジェントルマン。楽しかったです♪」と振り返り、番組内で披露した赤のトラックジャケットにビスチェ、白のチュールスカートを 合わせ、ムートンイヤーマフとブーツでまとめたスポーティーさと可憐さをミックスしたコーデや小ぶりのファーバッグをアクセントに淡いイエローのトップスともこもこ素材のホワイトアウター、ワイドパンツを合わせた親しみやすい“彼女感”あふれる冬のホワイトコーデ、白トップスとプリーツスカートにベージュのジャケットを羽織った淡色でまとめた上品かつ落ち着いた大人のきれいめスタイルも披露。
さらに「どれが好きですか？」と読者に問いかけつつ「因みに、この中のあるアイテムを買取しました！笑 一体何でしょうか！？」と意味深に予告。
翌８日には「買取した衣装の正解はこちら！」と題したブログを更新し、平野が選んだのは、赤のadidasのショート丈トップスだったことを発表。「赤のadidasのトップス！！ したのパンツはヒラヒラのスカートとセットなんですが、上のみ購入しました！」と明かし「流石にセットアップ真っ赤は着れない」と 冷静な判断も告白。「着回しを考えたらパンツは使わなそうなのでトップスのみ！」と実用性を重視した理由を説明した。
このトップスについては「ショート丈で肩パッド風がめちゃくちゃ可愛い！ 今トレンドらしいです」と大絶賛。最後は「まぁ肩パッドはずーっとトレンド中のわたしです！」と平野らしい自虐と自信が入り混じったコメントでブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「白が良くお似合い」「見ましたー！どれもすごく似合っていてステキでした」「素敵なスカート」などの声が寄せられている。