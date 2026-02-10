の実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRAND LINE」より、新たなポスターが解禁された。これまで未公開だった実写版クロコダイルの姿も確認できる。

ポスターには、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジが、それぞれ象徴的な戦闘スタイルでポーズをとる姿が大きくデザインされている。下部にはバロックワークスのキャラクター9名が横一列に並んでおり、その中央にいるのが “Mr.0” こと王下七武海・クロコダイルだ。かぎ爪の手を広げた大柄なシルエットが、黒幕らしい威圧感を漂わせている。

シーズン2では“偉大なる航路（グランドライン）”に突入し、アラバスタ王国に至るまでの道のりが描かれる。原作におけるクロコダイルの出番は限定的だが、演じるジョー・マンガニエロによると自身のキャリア史上「一番クールなシーン」がある。ドラマ版ならではの表現にも注目したい。

シーズン2にはバロックワークスの面々に加え、トニートニー・チョッパー、Dr.くれは、Dr.ヒルルク、ドラゴン、ワポルなどの注目キャラクターが続々登場する。新たな予告編は2月11日（水）に公開予定だ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）より世界独占配信。