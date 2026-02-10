¡ÖºÆ¤ÓFA¤È¤Ê¤ë¥à¥é¥«¥ß¤é¤È°ìÎÝ¤ÇÊ»ÍÑµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Îº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò¥É·³ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹Í»¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¼ê¸ü¤¯°·¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç40ºÐ¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡ÊC)Getty Images
¡¡À¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤«¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MVP¥È¥ê¥ª¤Î1¿Í¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸½ÃÏ1·î31Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤ÎÃæ¤Çº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤È4Ç¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤ÐÍýÁÛ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿
¡¡¸½ºß36ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»20Ç¯¡¢¼«¿È¤Î40ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½ºß¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë·×»»¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤³¤¾¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£24Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤ÎWSÂè1Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡£ºòµ¨¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎWSÂè3Àï¤Ç¤â¡¢±äÄ¹18²óÎ¢¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á6»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î»àÆ®¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¶¯¤¯»Ä¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯MVP¥È¥ê¥ª¤Î1¿Í¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â40ºÐ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ç¤â¡¢º£²ó¤ÎÆ±Áª¼ê¤ÎÈ¯¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¼«¿È¤Îº£¸å¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥«¥Ã¥È¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Çº£¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊâ¤ß¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅÂÆ²Æþ¤êµé¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð9²ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ3²ó¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¸½ÌòºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2431°ÂÂÇ¡¢1322ÂÇÅÀ¤Î°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÀÒ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÁê»×Áê°¦¤Î´Ø·¸¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Ë¤ÏµåÃÄ´´Éô¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä°úÂà¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¸½ºß¤Î·ÀÌó¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢°ú¤ºÝ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤âÀÑ¶ËÅªµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¸ø¸À¤·¤¿40ºÐ°úÂà¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ò¼ê¸ü¤¯°·¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬²¾¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¿ê¤¨¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÎ×¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÄÎ±¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµëÍ¿¤ò°Ý»ý¤·¡¢Îã¤¨¤Ð2027Ç¯°Ê¹ß¤ËºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥à¥é¥«¥ß¤é¤È°ìÎÝ¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£ÃíÌÜ¤ÏÊ»ÍÑµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡¢°ìÎÝ¸õÊä¤ËÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÂçË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç100ÇÔ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢27Ç¯¥ª¥Õ¤Ë·Þ¤¨¤ëFA¤Ç¹â³Û·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÀÄ¼Ì¿¿¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸å³ø¤È¤Ê¤ë°ìÎÝ¸õÊä¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èµ»ö¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤âµåÃÄ¤â·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î1¿Í¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Îµî½¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨¤Î³èÌö¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤½¤¦¤À¡£
