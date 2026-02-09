¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤è¤ê°Â¤¤!? 300Ëü±ß°Ê²¼¤Î¹âµé³°¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡© Á´Ä¹4.6m¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¡ª ¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÁö¤ê¤â¥¤¥¤¡È³Ê°Â¡É¥¸¥å¥ê¥¢¤È¤Ï
Æ´¤ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤¬300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡©
¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥»¥À¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖW¡ßB¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë307Ëü7800±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä¾å¼Á¤ÊÆâ³°Áõ¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¹ñ»º¥»¥À¥ó¤ÎÎÉ¿´¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¥«¥é¡¼¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¿®ÍêÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¿·¼Ö¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö¼ºÇÔ¤Î¤Ê¤¤¸¤¤ÁªÂò¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤ÈÆ±Åù¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë300Ëü±ß°Ê²¼¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹âÎæ¤Î²Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾ðÇ®¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¼ÖÅö»þ¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤¬Ìó446Ëü±ß¤«¤é1132Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹âµé¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Ãæ¸Å¤Ê¤é¹ñ»º¼ÂÍÑ¼Ö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½»»¤ÇÁÀ¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª ¥¸¥å¥ê¥¢¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½éÂå¤Ï1962Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¡ÈÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¤ËÆüËÜÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤ÎÂè2À¤Âå¡ÊType 952¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎÌ»ºFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿·Àß·×FR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¸¥ç¥ë¥¸¥ç¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬50¡§50¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÚÎÌ²½¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÍ½»»¤ÇÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2019Ç¯¼°¤¢¤¿¤ê¤Î¡ÖÁ°´ü·¿¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬3Ëükm¤«¤é5ËükmÄøÅÙ¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬200Ëü±ßÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½ôÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿»ÙÊ§Áí³Û¤Ç¤â300Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿·¼Ö¤Î¥«¥í¡¼¥é¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½»»¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÁÀ¤¨¤ë¡ÖÁ°´ü·¿¥¸¥å¥ê¥¢¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4640mmÁ°¸å¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1435mm¡£Äã¤¯¥ï¥¤¥É¤Ë¹½¤¨¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëD¥»¥°¥á¥ó¥È¥»¥À¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼»Ö¸þ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ200ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2019Ç¯2·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢2.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤âÃæ¸Å»Ô¾ì¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ190ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯450Nm¤È¤¤¤¦¶¯Âç¤Ê¥È¥ë¥¯¤ò¸Ø¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤È·ÐºÑÀ¤òÎ¾Î©¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤ä¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¾å¼Á¤ÊÆâÁõ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁõÈ÷¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡×¤â¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï300Ëü±ßÉÕ¶á¤ÇÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÆ±¤¸2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤Ê¤¬¤éºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò280ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï400Nm¤òÈ¯´ø¡£ÀìÍÑ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä19¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¡ÖToyota Safety Sense¡×¤äºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢°Ý»ýÈñ¤ÎÌÌ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ä¿·¼Ö¤Î¥«¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤Î¤Ê¤¤¸¤¤ÁªÂò¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤Î´±Ç½À¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ´¤Î¤¢¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¢Æþ¼Ö¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤æ¤¨¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤Ê¤É¿·¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½êÍ¤Î¿´ÆÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤é¤·¤¤¾ðÇ®Åª¤ÊÁö¤ê¤Ï²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£