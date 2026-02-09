¡Ú¥Ð¥¹¥±¡ÛÅÏÊÕÍºÂÀ¡¡NBA¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿àÌ¾¸Àá¤ò¹â¹»À¸¤ËÅÁ¼ø¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¡¦ÀéÍÕ£Ê¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¤¬£¹Æü¡¢»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWelcome to the ASICS Family. 1st Meeting with Yuta¡¡Watanabe¡ÁSound Mind, Sound Body¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ±¹»¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô°÷¤È¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊÆ£Î£Â£Á¤Ç£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¥ì¡¼¡££Î£Â£Á»þÂå¤â¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤ä¤êÀÚ¤ëÎÏ¤Ï¤É¤¦¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£¤¹¤ë¤È£Î£Â£ÁÆâ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë»î¹ç¤Ë£±£°¡¢£±£µÊ¬¤À¤±½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡£¤â¤¦¤³¤ì¤é¤òÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡£Ìò³ä¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¡Ê¿®¤¸¤Æ¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£¸å¤â¤ä¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¾¤Îµ»½Ñ¤â¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍè²Æ¤Î¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¤¬¡Ö¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë°Ê¾å¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡££±¥×¥ì¡¼£±¥×¥ì¡¼¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¤â¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦Ãæ¤Ç¾ï¤ËÊú¤¯Ç®¤¤»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£