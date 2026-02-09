¥ê¥Ã¥¿¡¼34kmÁö¤ë¡ª ¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹4.4m¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¡ß¹Âç¤¹¤®¤ë²Ù¼¼¤Ç¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¡ª º£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¡×¤Ë¡ÈÉü³è´õË¾¡É¤ÎÀ¼¤â¡ª ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡2025Ç¯10·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é ¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¡×¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¼Ö»Ô¾ì¤«¤é5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶õÇò¤òÀË¤·¤àÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Û¥ó¥À¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥µ¥¤¥º¤Î¿Íµ¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ö¥·¥ã¥È¥ë¡×¤ÎÉü³è¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç¡Ë
¡¡¥·¥ã¥È¥ë¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë2015Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£ÀèÂå¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ã¥È¥ë¡×¤«¤éÌ¾Á°¤òÆÈÎ©¤µ¤»¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ã¥È¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Á´Ä¹4440mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1545mm¡ÊFF¡Ë¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¯»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢¸åÀÊ¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥é¥²¥Ã¥¸ÍÆÎÌ570¥ê¥Ã¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¡£¸åÀÊ¤òÅÝ¤»¤Ð¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤1141¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤ÎÍÆÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ë170cm¤ÎÂç¿Í¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡×¤ä¡Ö²Ù¼¼¤ÎÆþ¸ý¤¬Äã¤¯¤Æ½Å¤¤²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¡¢ÁõÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê1¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï7ÃÊ¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¼°ATÆâ¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Öi-DCD¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê34.0km¡¿L¡ÊJC08¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¡¦FF¡Ë¤â¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤ÏÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤µ¤ä²ÃÂ®ÀÇ½¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÍÉ¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¿¶Éý´¶±þ·¿¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤òÈ÷¤¨¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¼Á´¶¤¬¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯9·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤Ë¡¢°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤¬Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥·¥ã¥È¥ë¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤¿°ì°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤äÍ¥¤ì¤¿Ç³ÈñÀÇ½¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÀ¤Î¹â¤µ¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤Î²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¤Ê¤ó¤È169Ëü±ß¡ÊG¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¹â²Á¤ÊºÇ½ª·¿¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤â277Ëü2000±ß¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¡¦¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¦4WD¡Ë¤È¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ÈÀè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÅëºÜ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¹âÇ³Èñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÄÉ½¾·¿¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÁö¹Ô¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤«¤é¤â¡Ø±¿Å¾¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å´ü·¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤ÎD¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥·¥ã¥È¥ë¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤¿D¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÈó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢Äà¤ê¹¥¤¤Î´Ö¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë²£É÷¤ËÀú¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢Äà´È¤ä¥ê¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤ÎÆ»¶ñ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀÑ¤ß¹þ¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÄà¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶Ð¤á¤ëºë¶Ì¸©ºß½»¤ÎF¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¤â¡¢¥·¥ã¥È¥ë¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡ÊÄà¤ê¿Í¡Ë¤Î°ì¿Í¡£F¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¹¤¤Æ»¤Ç¤â¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÌ¤Ï½©ÅÄ¡¢À¾¤Ï¹Åç¤Þ¤Ç¼«Áö¤·¤ÆÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊF¤µ¤ó¤â¡¢¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÉü³è¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2022Ç¯11·î¤Ë¥·¥ã¥È¥ë¤¬À¸»º½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¡¢3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£SUV¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¼çÎ®¤Îº£¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÉü³è¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤Æ¥¯¡¼¥Ú¤Î¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¥Û¥ó¥À¤Ê¤é¡¢¿··¿¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£