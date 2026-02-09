¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡×¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤ËËë¤ÎÆâÊÛÅö¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿½Ö´ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡¢Ì£¤ÏËÜ³Ê¡§¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó
Â£¤êÊª¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤ÊESSEonlineÊÔ½¸Éô¥Õ¡¼¥ÉÃ´Åö¡¦¤È¤Í¤Þ¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£³«Éõ¤«¤é¼Â¿©¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¥«¥«¥ªÊÛÅö¡×¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤Î¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä¤¤¤¶¼Â¿©¡ª
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤ÏPR¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔ½¸ÉôµÚ¤ÓÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ò¾¡¼ê¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢µöÂú¤ò¼è¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤ÎÍ½»»¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¾¦ÉÊ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤è¤êÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¡¢»î¿©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
LaTerre¡Ê¥é¡¦¥Æ¡¼¥ë¡Ë¡Ö¥«¥«¥ªÊÛÅö¡×
¼êÅÚ»ºÁª¤Ó¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£º£²ó¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÎ²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖLaTerre¡Ê¥é¡¦¥Æ¡¼¥ë¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥«¥«¥ªÊÛÅö¡×¡Ê¡ï3780¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
´Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤À¡Ä¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö¡×¤È¸À¤¨¤Ð¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä10.5cm¡ß²£14cm¡ß¹â¤µ4cm¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÊÛÅö¡×»ÅÎ©¤Æ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ë¡¢Âç¿Í¤â¥ï¥¯¥ï¥¯
¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇËë¤ÎÆâÊÛÅö¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡£ÇòÊÆ¤Î¾å¤ËÇß´³¤·¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¤ª¤«¤º¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤·¤¿¤é¾ì¤¬ÏÂ¤à¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËËÜ³ÊÇÉ¤Î¥·¥ç¥³¥é¤¿¤Á
¡Ö¥«¥«¥ªÊÛÅö¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤¦»þ´Ö¤µ¤¨³Ú¤·¤¤¤Ä¤á¹ç¤ï¤»¡£
¡üÌ£¤Ï11¼ï¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤«¤ï¤ëÌ£¤È¿©´¶¡ª
¥·¥ç¥³¥é¤ÏÁ´Éô¤Ç11¼ïÎà¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿3¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥ë¡¼¥¸¥å¡Ê²¼ÃÊÃæ±û¡Ë
¡ÈÇß´³¤·¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡É¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¥ë¡¼¥¸¥å¡×¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ë¤È¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¥å¥Ã¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¢¤È¤«¤é¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¡£´Å¤¹¤®¤ë¥Á¥ç¥³¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¥ß¥ë¥¯¡Ê¾åÃÊº¸¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óº¸¾å¤Ë¤¢¤ëÄ¹Êý·Á¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¥ß¥ë¥¯¡×¡£¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤È¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ò¤ÈÎ³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦À¶¸«¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥³¥é¡Ê¾åÃÊ±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¤ÈÆü¸þ²Æ¥·¥ç¥³¥é¡ÊÃæÃÊº¸¡Ë
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï´í¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÆü¸þ²Æ¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¡ÖÀ¶¸«¥ª¥ì¥ó¥¸¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¹ñ»º´»µÌ¤òÈé¤´¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´»µÌ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¤Ä¤¤¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ä¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡ÈÇò¤´¤Ï¤ó¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ñ¥Õ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤ä¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤Ê¤É¡¢¿©´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤â°Û¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥«¥ªÊÛÅö¡×¤Ï¡¢¤¢¤±¤¿½Ö´Ö¤Î¶Ã¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤ÎËþÂ´¶¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤á¤ë¼êÅÚ»º¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¡¢¾¯¤·µ¤¤Î¤¤¤¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¦¥«¥«¥ªÊÛÅö¡¡¡ï3780¡ÊLaTerre¡Ë
¢¨ ¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼èºà»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ä¼è°·¾¦ÉÊ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢´û¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤